無人自動駕駛汽車載客 上海拔頭籌

2019-09-18 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



上海成為中國大陸首個允許自動駕駛汽車載客測試的城市，是自動駕駛汽車進入商用的重要一步。

據星島網，上海汽車集團（SAIC）、德國寶馬（BMW），以及網約車公司滴滴出行（Didi Chuxing）已獲得首批智慧網聯汽車示範應用牌照，可以各自在上海嘉定區測試50輛自動駕駛汽車。隨著這類汽車示範應用牌照的頒發，被業內人士視為相關產業從技術成熟向市場化、商業化跨出一步。

上海當局本周發布規定，申請執照的公司，必須已在上海嘉定區，用不載客的自動駕駛汽車測試2萬4000公里和1200小時，而且未曾發生事故，才能拿到執照。

自駕車可以載貨，或搭載自願搭乘的客人，不過，測試旅程不能用來營利。如果一家公司的全部50輛自駕車六個月內都沒發生事故，這家公司就可以申請增加上路的自駕車數量。在現行的法律法規要求下，示範應用仍然屬於測試性質，不能涉及商業化運營。

據英國《金融時報》報導，這對希望對該技術在中國進行商業化利用的企業來說，是一個的積極跡象，諮詢公司Sino Auto Insights董事總經理的塗樂指出，由於上海市的規模和複雜行駛環境，允許自動駕駛汽車載客上路是「非常重要的一步」。