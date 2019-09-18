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無人自動駕駛汽車載客 上海拔頭籌

2019-09-18 16:15聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

上海成為中國大陸首個允許自動駕駛汽車載客測試的城市，是自動駕駛汽車進入商用的重要一步。

據星島網，上海汽車集團（SAIC）、德國寶馬（BMW），以及網約車公司滴滴出行（Didi Chuxing）已獲得首批智慧網聯汽車示範應用牌照，可以各自在上海嘉定區測試50輛自動駕駛汽車。隨著這類汽車示範應用牌照的頒發，被業內人士視為相關產業從技術成熟向市場化、商業化跨出一步。

上海當局本周發布規定，申請執照的公司，必須已在上海嘉定區，用不載客的自動駕駛汽車測試2萬4000公里和1200小時，而且未曾發生事故，才能拿到執照。

自駕車可以載貨，或搭載自願搭乘的客人，不過，測試旅程不能用來營利。如果一家公司的全部50輛自駕車六個月內都沒發生事故，這家公司就可以申請增加上路的自駕車數量。在現行的法律法規要求下，示範應用仍然屬於測試性質，不能涉及商業化運營。

據英國《金融時報》報導，這對希望對該技術在中國進行商業化利用的企業來說，是一個的積極跡象，諮詢公司Sino Auto Insights董事總經理的塗樂指出，由於上海市的規模和複雜行駛環境，允許自動駕駛汽車載客上路是「非常重要的一步」。

上汽（SAIC）、德國寶馬（BMW），以及網約車公司滴滴出行（Didi Chuxing）成為首批三家獲得智能網聯汽車示範應用牌照的企業，它們被認為分別代表著大陸自主品牌、跨國企業和出行科技公司在業內的領先水平，三家企業將根據各自情況，完成準備工作後開展示範應用測試，示範應用首次周期不超過6個月。

無人駕駛車2018年在上海交大校園實驗性運行，乘客可以通過觸控螢幕或AI語音溝通...
無人駕駛車2018年在上海交大校園實驗性運行，乘客可以通過觸控螢幕或AI語音溝通系統調整目的地。（新華社資料照）
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上海事故滴滴出行

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