氣候變遷！大陸西北正變濕變暖 戈壁也泛綠意

2019-09-18 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



千百年來，中國西北給人的印象都是冬季酷寒、全年乾旱少雨。但大陸長期的研究卻發現，受氣候變遷影響，一個日益明顯的趨勢是，大西北正在變暖、變濕，曾經寸草不生的戈壁，如今也開始泛出綠意。

據新華社報導，早在1980年代，中國科學院院士施雅風就注意到，中國西北降水增多的變化。他後來並提出，西北氣候可能正在向「暖濕」轉型的推斷。

大陸國家氣候變化專家委員會副主任丁一匯說，「30多年來的情況證實了這一推斷。降水增多主要由於氣候變暖，趨勢預計持續到21世紀中葉。」

根據陝甘寧青等省區氣象部門的資料顯示，1961年以來，中國西北地區呈升溫趨勢，大部份地區降水也增多。2000年之後，「暖濕化」更為顯著。

以甘肅為例，1961年至2015年，平均每十年升溫攝氏0.29度，降水則是東西有異，河西走廊每十年降水增加4毫米至12毫米。2018年甘肅省平均氣溫較常年偏高0.7度，平均降水量較常年偏多27.7%。

丁一匯表示，「自然變暖的正周期與人類活動導致全球變暖的正趨勢疊加，導致這一情況。這是趨勢，而非周期震盪。」

甘肅省氣象局副局長張強指出，西北地方對全球變暖的回應更敏感，氣候變化帶來的影響也更顯著。如西部生態安全屏障祁連山，1973年至2016年平均每十年升溫0.45度，明顯高於全國和全球平均水準。

新華社稱，專家認為，這將是西北發展和生態改善的大好機會。蘭州區域氣候中心的資料顯示，2018年甘肅省植被覆蓋度為近18年來最高，戈壁荒漠面積減少，生態環境顯著恢復。

在海拔超過1,500公尺的天水市秦州區楊家寺鎮建立農業合作社的何甲奇說，經濟作物適種區正在向北、向高海拔地區移動。「現在高海拔地區也能種菜，錯季上市菜價高。」

但專家也警告，氣候變化是「雙刃劍」。目前中國西北地方出現「旱澇並存並增」的新情況，極端天氣增多、加大了防災、減災壓力。