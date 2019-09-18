近視嚴重影響國安 廣東明訂電子產品禁入課堂

2019-09-18 14:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



廣東省高中三年級學生近視率高達83.6%，為此，廣東省教育廳等八個部門聯合發布「綜合防控兒童青少年近視實施方案」，明確要求禁止中小學學生將電子產品帶入課堂，帶入學校的電子產品必須統一管理，學校教學也不得依賴電子產品。原則上，使用電子教具的時長不超過教學總時長的30%，學生必須採用紙質作業。

據《財新網》報導，廣東省2018年度學生近視狀況調查結果顯示，廣東兒童青少年總體近視率為52.4%。分學段來看，幼稚園6歲組兒童、小學生、初中生、高中生（含普通高中和職高）近視率分別為15.0%、33.5%、71.3%、81.2%，學生近視比例隨年齡增長而升高。其中，8歲至12歲年齡組的近視率增速最快。

大陸國家衛生健康委早前的通報也指出，中國兒童青少年近視率已高居世界之冠。據大陸官方統計，中國兒童青少年總體近視率為53.6%，廣東省情況還略好於全國平均水準。

報導稱，中小學生近視多，主要原因是運動不足、睡眠不足、用眼過度等。根據廣東省疾控中心調查，64%的學生每天戶外活動不足2小時。另，按大陸教育部規定，小學生、中學生、高中生睡眠時間應不少每天10小時、9小時和8小時，但廣東各學段達標比例均不過半，分別是27%、31%和42%。

另一個值得注意的是，電腦、手機正在嚴重影響青少年的視力。調查顯示，廣東44%的中小學生平均每天使用電子產品超過1小時。電子產品包括手機、掌上型遊戲機、平板電腦等。

廣東提出，2030年，要讓廣東小學、初中、高中階段學生近視率分別降至38%以下、60%以下、70%以下。為達成此一目標，廣東特別發布「綜合防控兒童青少年近視實施方案」，除嚴格限制學生在校園使用電子產品外，還提出增加戶外鍛煉活動、減輕課外學習負擔等措施。這份「實施方案」9月20日起實施。