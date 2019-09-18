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姐姐長期被家暴後出走 姐夫放話「殺全家」反被滅屍

2019-09-18 15:12聯合新聞網 綜合報導

賀莉在殺害姐夫18年後被警方逮捕。圖擷自網易號
賀莉在殺害姐夫18年後被警方逮捕。圖擷自網易號
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中國大陸陝西一名女子賀霞因不堪丈夫常年家暴，進而離家出走，丈夫發現後跑到娘家放話，「找不到人我就殺你全家」，賀霞的妹妹賀莉看見自己姐姐遭受委屈，氣得夥同友人一起殺掉姐夫，之後再隱姓埋名的生活，但逃了18年後，終究還是被警方逮捕。

根據《網易號》報導，賀霞因長年遭受丈夫惠忠家暴，在2001年1月時離家出走，惠忠找不到人後大鬧妻子娘家，更威脅妻子妹妹賀莉，「找不回你姐就殺你全家」。惠忠還懷疑妻子出軌一名叫惠潤男子，也放話要殺他全家。受到威脅的賀莉、惠潤夥同友人賀白，一起計畫殺掉惠忠。

2001年4月5日，賀莉和賀白用「姐姐在綏德」的理由，把惠忠騙到一間小飯館，並且灌醉他，之後再由惠潤開車把他載到鄉下，途中趁惠忠下車上廁所時，賀莉、賀白、惠潤三人重擊惠忠頭部，再倒汽油在他身上並且點燃，最後惠忠因為跌落山崖而身亡，犯案三人也各自潛逃。之後惠潤、賀白很快落網，分別被判處死刑和有期徒刑15年。但賀莉卻一直毫無音訊，被列為逃犯。

2019年9月初，有線索指出，賀莉已經改名並藏身於山西運城內，警方隨即展開追捕，終於在9月10日下午抓到賀莉，她原先還想裝傻，但在警方叫出她本名後才坦承犯案，並哭著說，「我知道，遲早會有這麼一天」。

賀莉被逮捕後表示，殺掉惠忠後一直在各地逃竄，並認識了現在的丈夫，之後就一直用張娜這個名子生活，更謊稱自己是家中超生子女，所以沒報戶口，之後再漂白身分和辦理身分證。目前，賀莉已被逮捕，案件也還在偵辦中。

目前案件還在偵辦當中。圖擷自網易號
目前案件還在偵辦當中。圖擷自網易號
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家暴殺人

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