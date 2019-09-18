香港旁邊 將出現第三座人口達千萬級大城市

2019-09-18 13:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



除了廣州與深圳，距離香港僅百餘公里遠之處，未來將再出現另一座人口逾千萬的大城市－東莞。廣東東莞提出，將保持人口增長與經濟社會、資源環境相適應，預計2025年常住人口達到960萬人，2030年達到1,020萬人。

據《澎湃新聞》報導，東莞市政府近日公布的「東莞市人口發展規劃（2020-2035年）」指出，目前東莞市常住人口規模趨於穩定，「東莞市常住人口規模進入低速平穩增長階段，由2010年的822.48萬人增至2018年的839.22萬人，年均增加2.1萬人，年均增長0.25％。」

與此同時，東莞「人才規模持續擴大」，2016至2018年，東莞人才總量由146萬人增至195.3 萬人，年均增長15.7％。其中，高層次人才由8.48萬人增至12.6萬人，年均增長21.9％；具大專及以上學歷的人才由132.6萬人增至171.5萬人，年均增長13.7％。人口結構不斷優化。

報導稱，這份規劃值得注意的是，在「發展目標」一節中，東莞提出「人口總量適度增長」、「人口結構持續優化」、「人口素質全面提升」、「人口分布更加合理」、「重點人群保護不斷加強」等五方面願景。

其中，規劃明確提出：（東莞市）將實施積極的人口調控政策，保持人口增長與經濟社會、資源環境相適應，實現有質量的穩步增長。2025年，常住人口達到960萬人；2030年，常住人口達到1020萬人；2035年，常住人口達到1080萬人。

大陸上個月中曾公布《關於支援深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》，提出深圳要在2025年建成現代化、國際化創新型城市，2035年要建成具全球影響力的創新、創業、創意之都，並在本世紀中葉成為競爭力、創新力、影響力卓著的全球標竿城市。