緊張籌備大閱兵「大國風範」看慶典

2019-09-18 13:34 德國之聲 德國之聲



藍藍的天空白雲飄、甜美的空氣讓人禁不住深吸幾口--2015年8月，習慣和霧霾打交道的北京人在一年前的"APEC藍"之後又享受到了"來之不易"的"閱兵藍"--北京空氣質量數日持續優良、pm2.5濃度創有觀測記錄以來連續5日最低值。之所以來之不易，是因為政府不僅在京實施了機動車限行措施，還強制企業限產、工地停工，同時周邊六省市也加入了協同減排行動，如石化、建材、家具等行業企業都在限產之列。

今年國慶是中華人民共和國建國70周年紀念日，北京早已宣布將舉辦盛大的閱兵式。不過這一次，"閱兵藍"會出現嗎？政府會不會為了"閱兵藍"而不惜代價地實施停工限產？

種種跡象顯示，在中國經濟愈发感到中美貿易戰壓力的背景下，北京將告別"一刀切"的限產停工措施，取而代之的將是"和緩"的舉措。

個別中國媒體先前報道，黃河以北所有生產型企業或自9月1日起停產減排。但離國慶閱兵式只有兩周，這樣的措施並未出現。據路透社報道，總部位於北京的中國最大的水泥混凝土生產商中國建材集團沒有收到任何要求限產的通知。山東省三家小型煉油廠也向路透社表示，預計國慶前不會減產。本月初遭受霧霾襲擊的鋼鐵重鎮唐山倒是實施了重污染企業限產措施。綠色和平組織能源問題高級分析師柳利（Lauri Myllyvirta）表示，"唐山的工廠沒有提到國慶因素，但很明顯這是一個重要原因。"工業界人士分析，隨著10月1日臨近，唐山等城市可能會有更多限產措施，檢查會更嚴格，但全面停產的情況不太可能出現。

上周，一份瑞士空氣監測機構的獨立研究顯示，北京今年有望脫離全球空氣污染最嚴重的200座城市黑名單。中國官方稱，截至2018年底，北京建成四大燃氣電廠，淘汰了大量燃煤鍋爐，燃煤總量與2005年峰值相比下降了87%，基本解決了燃煤污染問題。

中國環保局還預測，由於天氣因素有利，9月份北京的空氣污染將在可控範圍內。

安保維穩一起抓

如果藍天不是問題，那麼當局最關切的恐怕就是安保和維穩了。9月7日至8日，北京舉行了閱兵式的首場演練。7日傍晚，北京從長安街沿路開始清場，實施交通管制，部分商家提前閉門歇業。市區二環以內大片區域封路，一度造成交通堵塞，民眾出行受阻。治安力量身穿統一的紅色T恤衫在街頭站崗執勤。9月14日晚，北京又舉行了第二次閱兵式演練，各種武器和花車參加了彩排。市中心多處封路。美國網絡新聞雜志《石英》9月14日報道說，位於天安門廣場附近的北京東方君悅大酒店（Grand Hyatt Beijing）的住客得到通知，在9月14日和15日下午5點半到次日早上5點半的兩個12個小時的時段內禁止出入酒店。閱兵式第三次彩排預計安排在9月21日-22日期間，該酒店客人和即將入住的客人已接到了涉及這兩天兩個12小時時段裡禁止出入酒店的通知。近日，北京市政府網站還发布公告，通知從9月15日到10月1日，首都16個區縣中的7個區禁止影響飛行安全的飛行活動。禁飛的物品包括無人機、氣球、燈籠、鴿子等。

北京當局還加強了其它安保和維穩措施，包括各地機場火車站加強對進京列車航班的安檢力度，寄往北京的快遞包裹受到嚴格的檢查。海外媒體報道說，大批在北京國家信訪局外等候遞材料的上訪民眾近日也被警察帶上大巴，送到收容站。截訪人員以答應解決問題為條件要求上訪群眾回家鄉，但有些訪民回去後卻遭到拘禁。此外，一些在北京的批評人士受到警告，被要求在國慶期間不得接受外媒采訪。維權律師劉曉原近日透露，自己又成了維穩對象，被要求不能進京。

彰顯國威

盡管"勞民傷財"，安保及維穩開銷巨大，但盛大的閱兵式儼然成為中國政府向世界、向自己的老百姓展現軍事實力，同時對台北形成威懾的手段。而這一次的閱兵式氣氛更有所不同--中國經濟處於滑坡困境，與美貿易戰何時休兵望不到盡頭，香港民眾示威未有平息之勢，西方對北京影響力的擴張也全方位提高警戒。在這樣緊繃的氛圍下，大閱兵被作為"國防工業成就的集中展示 "彰顯國威。比如一直未以真面目示人的洲際彈道導彈東風31A改進型、航母飛鯊中隊的殲15艦載機預計此次都將亮相。東風-41導彈、新型隱形戰機殲20或將展示。解放軍戰略導彈方隊將首次以火箭軍的身份參加檢閱。2015年12月31日正式成立的解放軍戰略支援部隊也不會缺席。北京方面表示，此次閱兵規模將超過建國50周年、60周年閱兵和紀念抗戰勝利70周年閱兵。閱兵式後的群眾游行將有10萬多人參加。

當藍天下新式武器閃耀登場之時，世界將聚焦北京，聚焦天安門廣場。電視畫面將播出中國領導人習近平提振民心的講話和士兵威武行進、民眾齊聲歡呼的場面--在當前的"內憂外患"之時，黨更需要調動國民的愛國主義激情和民族自豪感。北京強調，"此次閱兵不針對任何國家和地區，不針對任何事態"，但這場閱兵秀之後，北京在貿易戰和香港、台灣問題上將有哪些新動作，會不會依然不失閱兵場的"大國風範"，無疑將是下一個焦點。

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