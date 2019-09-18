北京冬奧吉祥物 陸網友批醜：近期最差吉祥物

2019-09-18 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



2022年北京冬奧會吉祥物昨日揭曉，分別是以貓熊為原型設計的「冰墩墩」以及以燈籠為原型設計的「雪容融」。不過，吉祥物亮相後，大陸網友並不買帳，許多人批醜「真難看」，還有人稱是「能想到的近期最差吉祥物設計」。

據介紹，「冰墩墩」意喻敦厚、健康、活潑、可愛，象徵著冬奧會運動員強壯的身體、堅韌的意志和鼓舞人心的奧林匹克精神，它的熊貓形象與富有超能量的冰晶外殼相結合，體現了冬季冰雪運動和現代科技特點。

「雪容融」頂部的如意造型象徵吉祥幸福，和平鴿和天壇構成的連續圖案，寓意著和平友誼，突出舉辦地的特色，裝飾圖案融入了中國傳統剪紙藝術，而臉部的雪塊代表「瑞雪兆豐年」的寓意。

陸媒報導，吉祥物的設計者是來自廣州美術學院視覺藝術設計學院曹雪領銜的14人團隊。設計團隊來自南方，當時許多專家都覺得，身處廣州的孩子沒怎麼見過冰雪，還能設計出什麼好東西呢？於是曹雪在宣講會上鼓勵所有的老師和學生，「越是沒有見過冰雪的孩子，也許對冰雪越是有超強的想像力和創造力」。

由冬奧組委的專家希望跳脫傳統的元素賦予熊貓時代感，團隊從冬奧會新建的國家速滑館「冰絲帶」的圖片獲得了靈感，給熊貓加了冰晶外殼，臉部就是五色冰絲帶的造型，象徵能量環以及未來感的概念。

不過，大陸網友卻毒舌評論，「能想到的近期最差吉祥物設計」、「怪不得那麼醜，它來自一個無雪的世界」、「不是作者毫無藝術創作力，而是評委太愚昧，一定有更優秀的作品，但是被埋沒了」、「兩次北京奧運，吉祥物都是敗筆中的敗筆」、「真的難看，本來冬奧會就關注度低，這下好了，更低了」。