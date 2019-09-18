青藏高原科考 蘭州設辦公室

2019-09-18 02:04 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第二次青藏高原綜合科學考察研究蘭州辦公室日前在蘭州大學正式成立。據介紹，該辦公室下設高原科考及野外生存實訓部、成果轉化評估中心、物資中轉服務保障部等部門，旨在為青藏高原科考提供後勤保障、人員培訓及物資中轉等綜合服務保障。

此外，據新華社報導，第二屆柬埔寨農林漁業部官員熱帶農業經濟管理研修班日前在海南大學開班，19名柬埔寨官員將在12天時間裡學習熱帶農業領域知識。據悉，海南大學柬埔寨皇家農業大學漢語中心建立一年多來，先後舉辦了4次熱帶農業技術培訓班，在柬埔寨推廣先進的熱帶農產品加工技術、經濟管理技術，100餘名學員受益。

已有百餘年歷史的瀋陽張氏帥府博物館近日舉辦了「夜遊帥府提燈賞月——中秋節專場公益活動」。這是該館自1988年正式對遊客開放以來，首次在夜間開放。數百名遊客在農曆8月16日受邀「提燈賞月」，欣賞帥府夜景。

第三屆平遙國際電影展觀眾評審招募於近日開啟，將在全大陸公開招募90位來自各地、不同職業、不同年齡的觀眾組成評審團，分小組觀看入選6個單元的影片，從中分別選出每個單元的「最受歡迎影片」，作為「觀眾票選榮譽」。這是平遙國際電影展常設榮譽之一。

近日，內蒙古自治區文物考古研究所的考古人員在內蒙古開魯縣新發現一處距今千餘年的遼代早期皇室墓葬。據悉，墓主人身分尚不能確定，但從墓葬形制等綜合判斷，該墓葬應為遼代早期皇室墓葬，相關發掘與研究工作目前仍在進行中。