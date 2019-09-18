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美麗新疆 旅遊業井噴的祕密

2019-09-18 02:04聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

「破億人次」的年接待遊客量正成為新疆旅遊業的常態。繼去年接待大陸國內外遊客1.5億人次後，新疆今年上半年已接待遊客7589萬人次，全年有望超過2億人次。

據新華社報導，新疆旅遊業的井噴之勢，有交通的巨大改善等利好因素加持，也有賴於生態領域持續用力：從理念到政策，從執行到監管，一系列舉措既是新疆的生態之道，也是美麗新疆的祕密。

在新疆最北部的阿爾泰山南麓，有一座著名的礦業小鎮可可托海。過去，小鎮絕大多數時間都在開礦，為工人家庭換來遠高於新疆平均水平的生活條件，鄰鎮居民把小鎮視為「小上海」。

持續半個世紀的高強度開採，也使小鎮堆砌了一座座狀如小山的「尾礦堆」。一遇大風，礦渣漫天。到上世紀80年代，伴隨礦產資源枯竭、礦石價格波動，小鎮的經濟難以為繼，人口大量外遷，只剩下巨大的礦坑、破敗的鎮區和落寞的工人。

在本世紀初，小鎮終於告別礦區，迎來景區。一批批採礦的工人告別掘進機，開起擺渡車。尾礦堆改造為滑翔機起降的平台，礦坑變身工業旅遊的景點。

在資源大區新疆，礦業小鎮轉型旅遊景區，折射出地方發展理念的深刻變遷。曾經在礦上工作的庫西塔爾·阿拉赫現在每天駕駛電動擺渡車，接送近千名遊客，他說：「保護好自然，它會給你想不到的禮物。」

新疆可可上海

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