北京2022年冬殘奧會吉祥物「雪容融」亮相

2019-09-17 21:25 聯合報 記者 聯合報 記者 呂佳蓉 ╱即時報導



北京2022年冬殘奧會吉祥物「雪容融」正式亮相，是以燈籠為原型設計，有著鮮明的中國文化特色，意喻收穫、喜慶、溫暖和光明。

「雪容融」頂部的如意造型象徵吉祥幸福，和平鴿和天壇構成的連續圖案，寓意著和平友誼，突出舉辦地的特色，裝飾圖案融入了中國傳統剪紙藝術。臉部的雪塊既代表「瑞雪兆豐年」的寓意，又體現了擬人化的設計，凸顯吉祥物的可愛。