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北京2022年冬殘奧會吉祥物「雪容融」亮相

2019-09-17 21:25聯合報 記者呂佳蓉╱即時報導

北京2022年冬殘奧會吉祥物「雪容融」正式亮相，是以燈籠為原型設計，有著鮮明的中國文化特色，意喻收穫、喜慶、溫暖和光明。

「雪容融」頂部的如意造型象徵吉祥幸福，和平鴿和天壇構成的連續圖案，寓意著和平友誼，突出舉辦地的特色，裝飾圖案融入了中國傳統剪紙藝術。臉部的雪塊既代表「瑞雪兆豐年」的寓意，又體現了擬人化的設計，凸顯吉祥物的可愛。

燈籠並以「中國紅」為主色調，渲染2022年中國春節的節日氣氛，身體發出光芒，寓意著點亮夢想，溫暖世界，代表著友愛、勇氣和堅強，體現冬殘奧運動員的拼搏精神和激勵世界的冬殘奧會理念。

北京2022年冬殘奧會吉祥物「雪容融」。圖/取自人民網。
北京2022年冬殘奧會吉祥物「雪容融」。圖/取自人民網。
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