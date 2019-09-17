觀察站／買不起的茅台 漲不停的物價

2019-09-17 16:36 世界日報 清棠



茅台酒價格持續上漲，據報導，市場流通價格從4月份的每瓶人民幣1900元，上漲到超過人民幣2200元，被媒體形容已經漲到「離譜」。圖／取自新華網 分享 facebook

最近，茅台酒價格持續上漲，據報導，市場流通價格從4月份的每瓶人民幣1900元，上漲到超過人民幣2200元，被媒體形容已經漲到「離譜」，網友稱，雖然被摘掉了「國酒茅台」身分，茅台還是成了庶民買不起的「奢侈品」。

不只茅台，包括五糧液、瀘州老窖、郎酒、山西汾酒等多家知名白酒，近期也陸續被披露可能漲價，有分析指出，主要原因之一是為爭奪茅台漲價之後騰出的千元檔市場而進行的「卡位」。

這就苦了茅台愛好者了。因為漲價造成的「惜售」，使得茅台價格繼續飆高，他們被迫跟著人潮擠進Costco上海店搶一瓶人民幣1499元的茅台；或是跑遍經銷商和大型超市，但不是買不到就是限購。這也讓茅台愛好者不得不退而求其次，購買較便宜的知名白酒，這正中了不少漲價白酒的下懷，也讓消費者恍然大悟：原來茅台價揚，受惠的是眾家白酒企業。

事實上，「價格操作」在中國的高端白酒市場，早不是新鮮事。從2003年起，中國多家白酒企業就通過多次漲價，以及不停的停貨、斷貨，冒著「飢餓行銷」雙面刃的風險，塑造品牌的高檔價值，也「造就」了中國龐大的假酒市場。直到2012年底，「三公消費」禁令出台，抑制了漲價歪風，消費者也才有更多的機會在零售管道買到高端白酒。

如今，中國高端白酒市場正面臨可能重演2003年起亂象的時期，不同的是，當年以黨政軍、大型國企及都市中產階層為消費主力，現在更多了「投資」帶來的變數。儘管貴州相關部門日前宣稱將聯合開展茅台酒市場專項整治，茅台集團董事長李保芳也喊話：「茅台酒是拿來喝的，不是拿來炒的。」目前看來仍效果有限。

尤其，值此豬肉等民生物品也因缺貨等漲價的同時，高端白酒的「高貴」對物價產生了推波助瀾的作用，更顯得敏感。此時，官方除了「救豬肉價」，還不介入酒價嗎？

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