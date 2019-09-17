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好市多上海店萬瓶又搶光！ 茅台老董喊話：請不要做黃牛

2019-09-17 16:34世界日報 中國新聞組╱北京17日電

好市多上海店1萬瓶茅台再售罄，茅台董事長中秋暗訪專賣店喊話「別做黃牛」。新華社
好市多上海店1萬瓶茅台再售罄，茅台董事長中秋暗訪專賣店喊話「別做黃牛」。新華社
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中秋節前，Costco上海店又進了1萬多瓶茅台酒，並以每瓶人民幣1499元的官方定價「平價」銷售，結果再次被搶購一空。中秋節當天，茅台集團董事長李保芳暗訪茅台專賣店並強調：「茅台酒是拿來喝的，不是拿來炒的，請不要做『黃牛』，不要非法倒賣茅台酒。 」

每日經濟新聞報導，9月11日和12日，中秋節前兩天，上海本地消費者發現：原本已被搶購一空的茅台酒，又出現在Costco上海店的貨櫃上，並以一瓶1499元銷售。不過，9月12日晚，Costco貼出通告：飛天茅台已售完。

今年8月Costco上海店開業首日，茅台酒「大火」的消息傳到茅台集團，集團高管當即安排茅台酒銷售公司予以關注和跟。隨後，茅台酒銷售公司負責人帶隊與Costco上海店進行對接協商，僅用7天時間便作出決定，向Costco超市追投5噸茅台酒，共計約1萬瓶，結果很快售罄。

Costco賣1499元 店外黃牛1900元收購

不過，在Costco超市外，依然有黃牛以一瓶1900元左右的價格收購茅台酒。「這兩天在Costco超市外，有4撥人（黃牛）在收酒。」茅台酒銷售公司渠道部相關負責人仔細觀察後判斷，黃牛收了大概不超過300瓶，不到總量的10 %。

據報導，市場指導價1499元，零售價卻漲到2700元左右，即使批量採購也要2400元以上，而且通常也沒太多貨，這其中巨大的差價是導致茅台酒被熱炒的主要原因。如今，茅台已經不止一瓶酒了，而是已經具備金融屬性的投資品。很多人囤貨惜售，市面上甚至一瓶難求。

曾多次發布茅台內部信息的「茅台時空」稱，茅台集團黨委書記、董事長李保芳13日暗訪貴州省六盤水市一家茅台專賣店，李保芳強調：「茅台酒是拿來喝的，不是拿來炒的，請不要做『黃牛』，不要非法倒賣茅台酒。」

在8月7日的茅台酒市場工作會上，李保芳曾要求，「貴州所有的經銷商，要把酒放到前台來賣，給全國其他的省區市作表率『黃牛』攪局也是助推價格瘋漲的因素，不能讓『黃牛』問題成為茅台酒銷售過程中一個司空見慣、熟視無睹的現象。」

報導說，9月初，貴州省市場監督管理局下發《貴州省市場監管局關於公開徵集茅台酒市場領域違法違規線索的公告》，公開徵集茅台酒市場領域違法違規線索，這說明茅台專項整治開始，打擊「黃牛」炒作的效果或更加明顯。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

好市多上海店1萬瓶茅台再售罄，茅台董事長中秋暗訪專賣店喊話「別做黃牛」。圖／取自...
好市多上海店1萬瓶茅台再售罄，茅台董事長中秋暗訪專賣店喊話「別做黃牛」。圖／取自每日經濟新聞
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Costco中秋節上海好市多

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