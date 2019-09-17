周杰倫新歌大陸音樂平台上線2小時 銷售破人民幣千萬

2019-09-17 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸網路付費音樂市場即將起飛？周杰倫最新創作「說好不哭」16日23時正式上網發布，售價人民幣3元，上線約2小時，在QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂等大陸三大網路音樂平台的銷售額就突破人民幣1,000萬元（約新台幣4,600萬元）。

上海第一財經指出，周杰倫新歌創造的超級流量，直接激勵騰訊音樂在美股盤中拉高，並轉跌為升。但報導也指出，一名曾擔任數位音樂平台高層的業界資深人士表示，周杰倫只是特殊案例，對大多數音樂人而言，數位音樂版權收入仍是微乎其微的。

中國傳媒大學音樂與錄音藝術學院發布的「2018年音樂人生存現況與版權認知狀況調查」報告顯示，中國三成音樂人收入為零，近七成音樂人從事兼職工作，95%的音樂人都無法僅靠音樂收益維持自己的生計。

前述這名業內人士稱，「周杰倫新歌刷屏，刷的是情懷，付費單曲是『實打實』，沒有流量刷榜。但華語樂壇目前沒有第二個周杰倫。這樣的音樂人太少了，數字音樂產業要發展，需要數個周杰倫。」

第一財經報導，上周，當周杰倫歌迷網官方微博發布「周杰倫2019專輯單曲《說好不哭》9月16日晚11點全球首發」的消息後，粉絲們就像是過年，「喜奔相告」，「周杰倫新歌說好不哭」話題，也迅速登上微博熱搜。

沉寂兩年的周杰倫2018年出了兩首單曲「等你下課」和「不愛我就拉倒」，兩首歌在大陸市場表現都不俗，「等你下課」收聽量破1億，「不愛我就拉倒」上架後就登上各大陸大音樂排行榜，在QQ音樂上半小時評論就超過七萬。

報導指出，今年第2季，騰訊音樂線上音樂付費人數持續增加，達到3,100萬，較去年同期成長33.0％，比前季淨增260萬，這是自2018年第1季以來最大的淨增長。

第一財經指出，占中國音樂市場最大份額的騰訊音樂營收高速增長的背後，或許預示著中國使用者音樂付費時代即將到來。