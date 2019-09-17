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陸泡麵市場觸底後持續回暖 年銷量超400億包

2019-09-17 14:22聯合報 記者許依晨╱即時報導

有大陸「國民食品」之稱的泡麵在去年成功扭轉銷量下滑的頽勢後，今年繼續保持回暖勢頭。據中國食品科學技術學會近日發布數據顯示，2018年大陸泡麵銷量占比已增至全球近4成，預測2019年大陸泡麵銷量有望繼續維持。

北京日報報導，一度被嚴重「唱衰」的泡麵銷量，觸底反彈後持續回暖。除了經典的紅燒牛肉麵、老壇酸菜麵和辣白菜辛拉麵等，近兩年間，超市裡的泡麵貨架上還出現了藤椒豚骨、胡椒豬肚雞等不少新口味。

大陸泡麵龍頭康師傅和統一甚至推出了均價達到人民幣25元的「Express速達麵館」和20元的「滿漢大餐」等高端產品，創新升級之下，大陸泡麵市場的銷售額也跟著上漲。

報導分析，2000年至2011年是大陸泡麵市場快速增長的11年，年銷量從178億包一路增長至425億包。但2012年後，受到外賣衝擊、消費升級和健康飲食理念的影響，泡麵逐漸失寵，年銷量一路下滑至2016年的385億包，回到了2010年的水準，人均年消費份數也從40份下跌至27份。

2017年，大陸泡麵市場開始出現了回暖跡象，年銷量增長4.5%至390億包，2018年再次攀升至402.5億包。2018年大陸全國22家主要泡麵企業銷售額達到人民幣515億元，同比增長3.3%，營收和利潤雙雙提升。

如今泡麵市場的回暖，與外賣市場補貼下滑的時間線恰好吻合。與幾年前相較，外賣平台補貼力度逐漸消退，不僅滿減優惠減少了，配送費、包裝費和起送價格也都出現了上漲，幾元錢一盒、既能吃飽味道也不錯的泡麵因此重新成為人們的代餐選擇。

報導稱，與此同時，泡麵企業也創新升級重新抓住了消費者的味蕾，各種主打「健康」、「高端」的泡麵食品出現，讓泡麵不再是「垃圾食品」的代名詞。

大陸泡麵市場觸底後持續回暖，年銷量超400億包。圖／翻攝自澎湃新聞
大陸泡麵市場觸底後持續回暖，年銷量超400億包。圖／翻攝自澎湃新聞
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