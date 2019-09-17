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粵港澳警方展開「雷霆2019」統一清查行動 逮捕700餘人

2019-09-17 13:19聯合報 記者林則宏╱即時報導

據中新社報導，粵港澳三地警方9月10日至11日曾同步開展「雷霆2019」第一次統一清查行動，逮捕涉案嫌疑人710餘人，三地警方還將聯手實施「雷霆2019」第二階段行動。由於目前香港反送中抗爭仍在持續中，此一訊息也引發關注。　

中新社17日報導引述來自廣東省公安廳的訊息稱，行動期間，警方共清查娛樂場所9,000餘處，檢查車輛1.3萬餘輛；破獲刑事案件440餘起，抓獲涉案嫌疑人710餘人；查獲涉毒人員240餘人；繳獲各類毒品18千克，各類槍支150支、子彈390餘發；繳獲贓款人民幣24萬餘元；查獲走私紅油29噸。

中新社指出，「雷霆2019」聯合打擊行動以來，粵港澳三地警方成功摧毀多個跨粵港、粵澳的犯罪團夥。深圳、香港兩地警方成功破獲「7·10」跨境販毒案，抓獲犯罪嫌疑人17人，其中香港籍犯罪嫌疑人3人，斬斷了一條跨粵港兩地的容留、販賣、運輸毒品犯罪鏈條。珠海和澳門兩地警方成功打掉一個跨粵澳兩地的販毒網絡，抓獲犯罪嫌疑人37人。　　

「雷霆2019」行動期間，廣州、深圳、佛山、惠州、東莞等地警方成功打掉「套路貸」犯罪團夥16個，抓獲犯罪嫌疑人140餘人，破獲刑事案件20餘起，查封扣押凍結涉案資產逾人民幣9,300萬元。　　

報導稱，自2000年以來，廣東、香港、澳門三地警方每年例行開展「雷霆」系列專項行動，以打擊跨境犯罪為主要內容，19年來從未間斷，已成為粵港澳警方加強警務協作、密切信息交流、共同打擊跨境犯罪的「品牌」行動。　　

廣東省公安廳有關負責人表示，廣東警方將與港澳警方通力協作，繼續組織開展好「雷霆2019」第二階段行動，進一步鞏固、擴大統一清查行動戰果。

粵港澳三地警方9月10日至11日曾同步開展「雷霆2019」第一次統一清查行動，逮...
粵港澳三地警方9月10日至11日曾同步開展「雷霆2019」第一次統一清查行動，逮捕涉案嫌疑人710餘人。圖為廣東公安8月初在深圳舉行的「夏季大練兵」。（中新社）
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