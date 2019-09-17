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「三峽水怪」成功被捕獲 竟然長這樣！

2019-09-17 12:37聯合報 記者林則宏╱即時報導

大陸網路日前傳出一段視頻稱，湖北省宜昌市三峽壩區疑似出現巨型神秘生物在水中翻騰，一時間三峽水庫有「水怪」的消息在網路上瘋傳。上海《澎湃新聞》報導，「三峽水怪」17日上午被成功抓補並打撈上岸。

謎底最終揭曉，一度被傳得繪聲繪影的所謂「三峽水怪」，不過是來自某造船廠一個長約20公尺、遭棄置的橡膠氣囊。這個在中秋節引發話題的「三峽水怪」，將被以「廢氣物品」處理。

這就是被網友繪聲繪影稱為「三峽水怪」的真面目。（取自《中國青年網》）
這就是被網友繪聲繪影稱為「三峽水怪」的真面目。（取自《中國青年網》）
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中秋節上海水庫

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