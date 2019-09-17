明月共賞 陸國內旅遊人次破億

2019-09-17 02:15 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



根據大陸文化和旅遊部披露，2019年中秋節期間，各地文化和旅遊產品供給充足，民俗活動豐富多彩。全大陸接待國內旅遊總人數1.05億人次，同比增長7.6%；實現國內旅遊收入472.8億元人民幣，同比增長8.7%。

據中新社報導，數據顯示，相比五一、端午等小長假，中秋節期間出遊中，兩代、三代同遊的人次占比提升約14%。 中秋假日期間，河南少林寺景區舉行第三屆中秋望月詩會，嵩陽書院舉辦中秋祈福弘揚傳統文化活動；福州推出登高賞月、古厝賞月、露營賞月等12條賞月主題旅遊線路、20餘場文旅節慶活動；江蘇淮安舉辦2019年中央廣播電視總台中秋晚會，將同享一輪明月，共祝萬家團圓的心願傳遞給全球華人；第30屆上海旅遊節開幕，19個國家和地區的32支方隊參與巡遊，吸引30萬人觀看。

調查顯示，假日期間76.4%的遊客參與了當地中秋節文化主題活動。湖北省組織開展各類民眾文化活動近200場次，惠及100多萬民眾；上海市115家博物館對公眾開放，參觀總人次達22.19萬；黑龍江省藝術院團共推出各類演出151場。

2019年中秋節期間，海南、河北、吉林、甘肅、廣西等地文化和旅遊部門，會同相關部門對轄區重點旅行社、景區、旅遊飯店進行了明查暗訪；北京市針對旅遊市場秩序共出動執法人員7362人次，車輛1656台次，檢查旅遊車233輛，檢查導遊員223人，檢查各類旅遊經營主體3690家，整改安全隱患450起。