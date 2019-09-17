親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

明月共賞 陸國內旅遊人次破億

2019-09-17 02:15聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

根據大陸文化和旅遊部披露，2019年中秋節期間，各地文化和旅遊產品供給充足，民俗活動豐富多彩。全大陸接待國內旅遊總人數1.05億人次，同比增長7.6%；實現國內旅遊收入472.8億元人民幣，同比增長8.7%。

據中新社報導，數據顯示，相比五一、端午等小長假，中秋節期間出遊中，兩代、三代同遊的人次占比提升約14%。 中秋假日期間，河南少林寺景區舉行第三屆中秋望月詩會，嵩陽書院舉辦中秋祈福弘揚傳統文化活動；福州推出登高賞月、古厝賞月、露營賞月等12條賞月主題旅遊線路、20餘場文旅節慶活動；江蘇淮安舉辦2019年中央廣播電視總台中秋晚會，將同享一輪明月，共祝萬家團圓的心願傳遞給全球華人；第30屆上海旅遊節開幕，19個國家和地區的32支方隊參與巡遊，吸引30萬人觀看。

調查顯示，假日期間76.4%的遊客參與了當地中秋節文化主題活動。湖北省組織開展各類民眾文化活動近200場次，惠及100多萬民眾；上海市115家博物館對公眾開放，參觀總人次達22.19萬；黑龍江省藝術院團共推出各類演出151場。

2019年中秋節期間，海南、河北、吉林、甘肅、廣西等地文化和旅遊部門，會同相關部門對轄區重點旅行社、景區、旅遊飯店進行了明查暗訪；北京市針對旅遊市場秩序共出動執法人員7362人次，車輛1656台次，檢查旅遊車233輛，檢查導遊員223人，檢查各類旅遊經營主體3690家，整改安全隱患450起。

中秋節上海北京
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

江西旱情持續 專家建議人造雨

2019-09-17 02:15

8月機場客運量 深圳增香港降

2019-09-17 02:15

3國際新航線 成都將要直飛了

2019-09-17 02:15

北京設小濕地 2025年逾50處

2019-09-17 02:15

假期大致平安 無重大災害

2019-09-17 02:15

甘肅張掖市發生5級地震 暫無傷亡

2019-09-16 21:51

錯把曼陀羅當秋葵 陸夫婦吃完「發瘋」

2019-09-16 17:32

天價牛肉麵挨批 大陸寧夏銀川機場餐飲砍半價

2019-09-16 17:03

小區擺十二生肖獸首 一晚丟8個

2019-09-16 15:03

古籍《圓明園匠作則例》「回家」 圓明園復建掀論戰

2019-09-16 15:01

三峽出現「水怪」？官員解密...真身竟是「它」！

2019-09-16 11:15

受惠香港機場癱瘓？深圳機場8月客運量增逾9%　

2019-09-16 11:00

回敬川普討清朝債券？陸欲重建圓明園 網友要英法掏錢…

2019-09-16 11:00

李源潮現身復旦 打破被調查謠言

2019-09-16 10:41

北京地鐵多站臨停 公安抓捕上訪民眾

2019-09-16 10:36

「V手勢」拍照洩露指紋信息 1.5公尺內可100%取得

2019-09-16 10:16

內河交通命脈 三峽樞紐創紀錄

2019-09-16 00:17

赴歐四國八城 上海民樂放異采

2019-09-16 00:17

福建舞者 兩年一次大比舞

2019-09-16 00:14

陸西北變暖濕 戈壁沙漠竟長草

2019-09-16 00:14

莫斯科中國節 彩繪熊貓搶鏡

2019-09-16 00:13

河南丹江全魚宴 千人慶豐收

2019-09-16 00:12

超級月亮 現身瀋陽

2019-09-16 00:11

兩岸微流行／無人零售車 招手就到身邊

2019-09-15 23:38

北京大興機場 安檢到登機只「刷臉」就行

2019-09-15 21:08

陸郵政局：15日起 寄往北京快遞安檢全面升級

2019-09-15 21:06

中共迎十一安保嚴 公安部配發5件新裝備

2019-09-15 17:56

美媒：兩維族學者將被處決 各方籲刀下留人

2019-09-15 17:56

滬台雙城遊 台北101、美景登東方明珠塔

2019-09-15 17:16

因應10月1日閱兵空域安全 北京七個行政區禁飛鴿子

2019-09-15 16:29

餛飩藏蟲蛹、湯漂蜈蚣…南京5星月子會所竟給產婦吃這些

2019-09-15 14:11

驚悚！江蘇男泡藥酒 卻渾身爬滿蠍子 倒臥大街

2019-09-15 14:09

創辦上海國際電影節 「城南舊事」導演吳貽弓辭世

2019-09-15 14:07

圓明園工程指南重現 可能展開初步修復

2019-09-15 13:50

北京大興機場 從安檢到登機只需「刷臉」

2019-09-15 00:56

大興機場本周啟用 北京晉升「航空雙樞紐城」

2019-09-15 00:56

大陸人瘋搶茅台 上海Costco又見排隊潮

2019-09-14 23:37

特派員在現場／北京最美鄉村 脫貧致富

2019-09-14 23:37

當大閘蟹「證券化」 網友：套路比陽澄湖還深

2019-09-14 16:17
看更多

熱門文章

回敬川普討清朝債券？陸欲重建圓明園 網友要英法掏錢…

2019-09-16 11:00

確定20日鬆綁自由行 福建、浙江省20城市恢復金馬澎簽證

2019-09-16 20:13

「V手勢」拍照洩露指紋信息 1.5公尺內可100%取得

2019-09-16 10:16

反送中衝突恐升級 港警協會：可使用實彈

2019-09-16 10:46

三峽出現「水怪」？官員解密...真身竟是「它」！

2019-09-16 11:15

大陸有望鬆綁自由行？福建省傳20日恢復金馬澎簽證

2019-09-16 15:51

錯把曼陀羅當秋葵 陸夫婦吃完「發瘋」

2019-09-16 17:32

在岸人民幣開盤跳漲逾200點 離岸失守7.05關口

2019-09-16 10:19

杭州西湖滿是洗腳人 網友罵：水都被洗臭了

2019-09-16 15:06

塞爾維亞購9架「翼龍」 中共武裝無人機首次出口歐洲

2019-09-16 16:32

5歲男童手狂抖 就醫開腦竟取出牙齒和頭髮

2019-09-16 16:47

德外長會晤黃之鋒惹議 德媒：只會害了香港年輕人

2019-09-16 16:29

北京地鐵多站臨停 公安抓捕上訪民眾

2019-09-16 10:36

影／轎車「爬上」道路標誌桿 網友：怎樣上去的？

2019-09-16 17:44

李克強：大陸經濟成長保持6%以上 十分不容易

2019-09-16 15:39

特斯拉動力系統 七成台灣工廠做的

2019-09-16 13:51

小區擺十二生肖獸首 一晚丟8個

2019-09-16 15:03

外媒：華府緊盯BAT網路巨頭 恐涉間諜

2019-09-16 12:05

李源潮現身復旦 打破被調查謠言

2019-09-16 10:41

反送中15日衝突 港警指示威者投逾80枚汽油彈

2019-09-16 18:37

天價牛肉麵挨批 大陸寧夏銀川機場餐飲砍半價

2019-09-16 17:03

威爾斯醫護人員築人鏈 韓星金義聖聲援反送中

2019-09-16 15:28

蘇寧易購家樂福店 逾200家將在同一天開業

2019-09-16 16:48

受惠香港機場癱瘓？深圳機場8月客運量增逾9%　

2019-09-16 11:00

大陸3指標遜色 專家：經濟下行壓力非常大

2019-09-16 12:56

灣仔、金鐘昨示威激戰 地鐵站今正常運作

2019-09-16 09:54

港民聚沙田新城市 中年男女到場揮刀及鐵棍

2019-09-16 10:14

影／反送中第15周 香港民眾無視禁止令上街抗議

2019-09-16 14:25

公布帳戶駁冒名募款 台灣基進：沒拿錢還倒貼

2019-09-16 13:00

北京軍事專家：香港反送中 具「超限戰」特徵

2019-09-16 13:40

李克強：若就業充分 經濟增速低一點可接受

2019-09-16 10:25

今日頭條、雲閃付、陌陌、京東金融 涉嫌採集用戶隱私

2019-09-16 10:52

浸大學生記者被捕 校長錢大康促港警公平處理

2019-09-16 14:23

保閱兵 北京禁飛鴿子、飯店宵禁

2019-09-16 13:50

外交回溫 日商店喜迎中「國慶」

2019-09-16 13:49

布局南太平洋 中拉攏索羅門搶澳洲地盤

2019-09-16 13:47

古籍《圓明園匠作則例》「回家」 圓明園復建掀論戰

2019-09-16 15:01

大陸8月工業增加值增速 創17年半新低

2019-09-16 12:34

甘肅張掖市發生5級地震 暫無傷亡

2019-09-16 21:51

「哇，月亮上有隻蟲子！」熱搜大驚奇 原來有人搞飛機

2019-09-16 15:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top