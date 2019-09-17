北京設小濕地 2025年逾50處

2019-09-17 02:15 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



今年北京將重點推進溫榆河公園、台湖等森林濕地以及小微濕地建設，到2025年，北京將建設50處以上小微濕地。 據中新社報導，9月15日是第七個北京濕地日，陸媒從當天舉行的主題宣傳活動上獲得以上訊息。

目前，北京1公頃以上濕地總面積5.14萬公頃，占大陸國土面積的3.13%，全市已建立包括翠湖國家城市濕地公園、野鴨湖和長溝泉水國家濕地公園在內的國家和市級濕地公園11個，總面積2500餘公頃。 濕地為各類野生動植物提供了舒適的棲息環境，對提高生態質量，保護生物多樣性，發揮著重要的作用。

在新一輪百萬畝造林綠化行動中，北京在平原地區城市副中心、新機場、冬奧會、世園會、永定河流域等重點區域，建設大尺度森林濕地。2016年至2018年，北京市累計恢復建設濕地6674公頃。其中，恢復濕地4771公頃、新增濕地1903公頃。

隨著濕地面積恢復性增長，生態環境不斷改善，一些珍稀的濕地物種，如震旦鴉雀、青頭潛鴨、花臉鴨、白鷺等越來越多地被發現。

「北京正在啟動一批小微濕地建設。」據北京市園林綠化局野生動植物和濕地保護處負責人介紹，小微濕地面積一般在1公頃以下，主要利用現有的池塘、溝渠而建。雨季，小微濕地可承擔起調蓄雨水、補充城市地下水的功能。

根據規畫，到2025年，北京市十八個區，每個區至少要建3處小微濕地。

北京已建成的首個小微濕地位於亞運村北辰中心花園，面積4100平方公尺，旨在促進城市綠地雨洪蓄滯，恢復城市生物多樣性，提升區域景觀，改善區域生態環境，實現人與自然和諧共生。

下一步，北京將圍繞推動濕地保護高質量發展，以小微濕地為切入點，推進溫榆河森林濕地公園的恢復與建設，恢復濕地1600公頃、新增濕地600公頃。到2020年年底，將完成恢復濕地8000公頃、新增濕地3000公頃。