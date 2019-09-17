3國際新航線 成都將要直飛了

2019-09-17 02:15 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「經成都、飛全球——跨航空公司國際中轉合作備忘錄簽約儀式暨成都國際航空樞紐建設市場推介會」15日在成都舉行。會上透露，四川航空、印度靛藍航空、海南航空將分別開通成都至赫爾辛基、成都至德里、成都至芝加哥3條國際定期直飛客運航線。

據中新社報導，四川航空商委副總經理郝徵介紹，成都至赫爾辛基航線每周一、五各一班，是川航為加密北歐航點，將現有的成都至哥本哈根航線，打造為成都至赫爾辛基至哥本哈根航線。新航線開通後，旅客僅需9小時即可從天府之國直達芬蘭首都赫爾辛基，且成都直飛歐洲的定期客運航點將增至13個，覆蓋12個國家。

「很開心明天成都將成為我們在中國大陸開航的第一個城市。」印度靛藍航空首席商務官威廉波特表示，中國在貿易、文化、旅遊等方面有著巨大的市場，接下來印度靛藍航空還將繼續在中國開通更多的航班。

據了解，成都至德里航線由印度靛藍航空執飛，每天1班。該航線的開通將豐富成都雙流國際機場在南亞地區的航線網絡，也拓寬成都向南發展的空中大通道。

海南航空成都營業部代表王海坤介紹，成都至芝加哥航線由海南航空執飛，每周一、五各一班，是繼舊金山、洛杉磯和紐約後，成都與美國之間搭建起的第四架空中橋樑，能夠讓成都與美國東部之間的經貿往來和文化交流更加便捷。 當日，成都雙流國際機場、四川航空、海南航空、印度靛藍航空、攜程旅行網共同簽署了「跨航空公司國際中轉合作備忘錄」。

各方表示，將共同深化落實協議內容，探索開發更多國際航線跨航空公司中轉產品，打通南亞地區旅客經成都中轉至北美等其他地區的空中走廊，凸顯成都國際航空樞紐網絡的優勢地位。

目前，成都雙流國際機場已開通航線349條，其中國際（地區）航線121條。