江西旱情持續 專家建議人造雨

2019-09-17 02:15 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



今年7月下旬以來，江西省多晴熱高溫天氣，27個縣市高溫日數創歷史同期新高。氣象部門分析，該省旱情將持續。

據中新社報導，「今年天旱，下雨太少。」在農貿市場售賣自家農作物的江西省上饒市農戶老劉近日告訴陸媒，他種的白玉豆產量只有往年的六成。江西省氣象台15日發布的監測數據顯示，7月下旬以來，全省平均高溫日數（日最高氣溫≥35℃）較常年同期偏多近20天，為歷史同期最多的年份。其中，贛北、贛中和贛南北部高溫日數普遍達39至46天。 本月以來，江西省平均高溫日數達6.7天，僅次於1964、1995和1978年同期。

9月10日11時，江西境內的大陸最大淡水湖鄱陽湖星子站水位11.99公尺，低於12公尺，大幅提前進入枯水期。據水文部門分析，今年鄱陽湖進入枯水位時間比常年大幅提前，比1956至2016年平均日期（11月5日）提前了56天。

據江西省減災辦9月9日17時統計，近期乾旱災害共有南昌市、景德鎮市、九江市、新余市、鷹潭市等地農作物受災58.9千公頃，絕收7.6千公頃，直接經濟損失3.8億人民幣。 氣象專家分析，缺水地區應加強抗旱和水資源管理，可抓住有利天氣條件適時開展人工增雨作業，緩解旱情。