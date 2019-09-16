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天價牛肉麵挨批 大陸寧夏銀川機場餐飲砍半價

2019-09-16 17:03世界日報 中國新聞組／北京16日電

寧夏銀川機場13日發布消息，全面下調餐飲價格。其中，最受旅客關注的牛肉麵價格，降幅達54%；需求較大的蓋飯類餐品平均價格降幅達25%。為滿足旅客需求，還設立了「同城同質同價」專櫃，將紙巾、飲料、方便麵、火腿腸等十餘款商品納入，方便旅客購買。

每日經濟新聞報導，過去提起機場消費，給人的感覺就是「壟斷」、「價格高」。一碗麵條78元（人民幣，下同，約11美元）、一碗餛飩59元（約8美元）、一碗粥28元（約4美元）。機場的「天價」餐飲，令人望而卻步，引發乘客抱怨。

日前有某微博大V提到，自己在蘭州中川機場吃一碗牛肉麵要價78元，外加3元餐具費，共81元，引發網友熱議。演員劉曉慶、岳雲鵬、黃曉明等也吐槽過機場天價飲食。

為了解決機場高物價問題，國家民航局出台《關於進一步提升民航服務質量的指導意見》，要推動機場餐飲「同城同質同價」，杜絕候機樓餐飲服務亂收費。

以首都機場巴黎貝甜店為例，其對標店為望京華聯店，紅豆奶油包價格10元、芝士酥價格15元，兩家店都是相同的規格和價格。而對於麥當勞、肯德基等，其品牌內部各個店面價格無法做到完全一致，但也會選定相應對標門店做到「同價」，如肯德基對標前門店、麥當勞對標鳥巢店等。

機場麥當勞
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