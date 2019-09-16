古籍《圓明園匠作則例》「回家」 圓明園復建掀論戰

2019-09-16 15:01 世界日報 北京16日電



詳細記載圓明園全部修建細則的官方法令《圓明園匠作則例》回歸圓明園，圓明園恢復昔日榮光見到了一絲希望。 中新社 分享 facebook

北京圓明園有可能照原樣修復嗎？1860年被英法聯軍劫掠後，曾經是大清的「萬園之園」、「東方的凡爾賽宮」被洋人放火焚毀，連一本帳簿都沒有留下，被視為中國人百餘年來的國殤之痛。日前，詳細記載圓明園全部修建細則的官方法令《圓明園匠作則例》回歸圓明園，圓明園恢復昔日榮光見到了一絲希望。復建或不建，中國網友亦就此展開大論戰。

由於英法聯軍的破壞，現在呈現在世人眼中的圓明園只有一些斷垣殘壁，如海宴堂、諧趣園、噴水池、大水法等，令人不勝唏噓。

詳細記載圓明園全部修建細則的官方法令《圓明園匠作則例》回歸圓明園，圓明園恢復昔日榮光見到了一絲希望。 中國新聞社 分享 facebook

根據人民日報新聞App，「圓明園匠作則例」一直流散在民間，專賣古籍的中國書店，突然「採集到了它的信息」，並與圓明園管理處聯繫，專家會審一致認定為真蹟，日前把《圓明園匠作則例》迎「回家」。

據介紹，《圓明園匠作則例》就是依據法令或成案作為定例，產生於唐代。「圓明園匠作則例」共48冊，其裝幀精緻，於清朝乾隆年間開始編寫，至道光年間成書，為當時營建皇家園林圓明園時的成規定律，對建築形式、規格尺寸、陳設物料、園林工藝、用工費用等方面都有記載，是非常珍貴的清代官方檔案資料。

詳載施工細節 保存最完整

《圓明園匠作則例》是皇宮內務府裝幀手抄孤本，是目前現世的第一本最完整、價值最高的則例，並第一次出現有關西洋樓的記載。

經專家論證，《圓明園匠作則例》詳細記錄了營建圓明園所用材料的類別、規格、價值、用工等數據，同時還記錄了當時的匠作分類及其相關工藝與製作技術；涉及建築、園林、工藝、材料、人工經費等內容，涵蓋修建圓明園所用之木、石、瓦、土、油、漆、裝修、畫、裱、佛像、銅錫、琺琅、營房、船隻的用料、用工規格。內容鉅細靡遺，是了解、考據、復建清代皇家建築的重要參考資料和依據。

既然《圓明園匠作則例》已「回家」，已被聯合國定為世界人類文化遺產的圓明園，是否要全面復建？立即引起中國網友熱烈討論。

支持修復的網友說：「希望能看到圓明園全部復建，就算不能全部恢復，也希望看到原貌的動畫」；但也有網友認為應維持原樣：「沒必要修復。讓後人警醒，時刻不忘我們曾經受過的屈辱，除非英法聯軍出錢」。

圓明園管理處則回覆，全部復建和一處都不建，這兩種觀點都很偏頗。圓明園既要保留歷史「滄桑」，也要呈現昔日的輝煌。該處將以「圓明園匠作則例」等為依據，從圓明園大宮門入手，依次做好萬方安和、紫碧山房、舍衛城、文源閣等具有代表性建築的展示規畫，使其逐漸露出昔日面容，真正讓圓明園遺址「亮出來」、「站起來」，傳承和弘揚中華民族傳統文化。