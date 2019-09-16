三峽出現「水怪」？官員解密...真身竟是「它」！

2019-09-16 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



近日有大陸網友聲稱湖北三峽壩區疑似出現尼斯湖「水怪」，一時在網友之間瘋傳。從網傳影片顯示，其體型碩大，在水中貌似正在游動，體長可能超過十公尺。有網友笑言，神秘三峽水怪或是尼斯湖水怪「二叔」！

據每日頭條報導，針對傳言，大陸安徽官員闢謠道，「水怪」出現的地方是安徽一個碼頭，而不是湖北。其「真身」應是防曬網，掛在石頭上面，因水流比較急，拍攝出來才會像水怪在游動一樣。

安徽省池州市長江汽車輪渡管理所一位負責人表示，所謂「三峽水怪」其中是一個大型的黑色網袋，被碼頭下的大石塊掛住，被水流沖得像一個動物在游動一樣。他稱，網傳影音最初是單位的一個同事在上班時看到覺得挺好玩而下拍，發到微信朋友圈後，卻被大陸網友在網路上放大、炒作，搞得沸沸揚揚。

池州貴池區水產局漁政科的楊姓科長亦闢謠道，拍攝地點就是貴池區江口輪渡碼頭。他指，是防曬網（或稱遮陽網）掛在石頭上面，因水流比較急，才會像動起來一樣。