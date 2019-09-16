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受惠香港機場癱瘓？深圳機場8月客運量增逾9%　

2019-09-16 11:00聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

深圳機場股份有限公司（下簡稱「深圳機場」）15日公布8月生產經營快報，當月深圳機場的航班起降架次、旅客吞吐量、貨郵吞吐量均有所上升。

香港機管局公布的數據則顯示，香港國際機場今年8月客運量及飛機起降量，均較去年同期下降。

香港反「逃犯條例」風波持續3個多月，期間曾先後發生數次機場集會和示威，8月更有近1,000班航班取消。有分析認為，深圳機場承接本港機場停擺所受影響的旅客，因而成為本次風波的「受惠者」。

公告顯示，深圳機場8月航班起降3.16萬架次，年增5.8%；旅客吞吐量469.12萬人次，年增9.2%；貨郵吞吐量11.06萬噸，年增7.1%。前兩項指標較去年同期增幅均較7月有所擴大。7月深圳航空的航班起降架次增幅為4.3%，旅客吞吐量增幅為7.8%。

而在今年1至8月，深圳機場的航班起降架次為24.41萬架次，年增3.4%；旅客吞吐量為3,500.71萬人次，年增6.8%；貨郵吞吐量為80.5萬噸，年增2.2%。

同時，香港機管局15日亦公布8月航空交通量數字。香港機場8月客運量為600萬人次，飛機的起降量則為3.5萬多架次，與去年同期比較，分別減少12.4%及3.5%。在貨運量方面，亦下降11.5% 。

香港機管局指出，月內機場運作及航班升降受到多日在機場舉行的公眾集會影響。客運量減少主要受旅客人數下跌影響。與去年同期比較，來往大陸、東南亞及台灣的客運量明顯跌幅。在主要貿易地區中，來往東南亞及中國大陸的貨運量跌幅最為顯著。

香港反「逃犯條例」風波持續3個多月，香港機場更成為主要「戰場」之一。8月中上旬的「萬人接機」等集會，合共有逾1,000班航班需要取消，機場運作一度癱瘓。

中信證券當時曾發表報告指出，香港機場事件短期將造成其旅客流失，深圳機場有望承接三分之一旅客。長期看，事件或提升深圳機場國際樞紐戰略地位，加速國際樞紐建設，2025年深圳機場國際客流或增至1900萬人次。

因為香港反送中局勢，8月深圳機場的航班起降架次、旅客吞吐量、貨郵吞吐量均有所上升...
因為香港反送中局勢，8月深圳機場的航班起降架次、旅客吞吐量、貨郵吞吐量均有所上升。照片／香港01
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