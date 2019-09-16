「V手勢」拍照洩露指紋信息 1.5公尺內可100%取得

2019-09-16 10:16 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



很多民眾拍照時都愛擺出「V字」的手勢，不過大陸網路安全專家表示，現在只要透過放大和人工智能增強技術，就可以還原照片中的指紋，因此「V字手勢」很容易洩漏身份資訊。

據星島網，2019年中國國家網路安全宣傳周「全民體驗日」今日在上海活動上，上海資訊安全行業協會副主任張威說，大家在拍照時一般不太會注意到自己的「V字手勢」很容易洩露身份資訊。

張威也指出，基本上1.5米內拍攝的剪刀手照片就能100%還原出被攝者的指紋，在1.5至3米的距離內拍攝的照片能還原出50%的指紋，只有超過3米拍攝的照片才難以提取其中的指紋。

指紋被提取後可以通過專業材料製作成指紋膜，不法分子可用於各種通過指紋技術來識別身份的管道，比如指紋門鎖、指紋支付等。張威提醒，不要在3米內拍攝「V字手勢」照片，帶有自己指紋資訊的照片不要在網上亂發。另外，家裡若是用指紋門鎖，儘量設置指紋加上口令的方式打開，才能保證安全。