陸西北變暖濕 戈壁沙漠竟長草

2019-09-16 00:14 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



寒冷、乾旱是中國西北留給人們的普遍印象。但科學研究表明，西北正出現變暖變濕的新趨勢。

據新華社報導，陳寶福是甘肅省民航機場集團的一名司機，長期往返蘭州市區與機場間。近幾年，他發現這段路變了。他說，「以前這70多公里路基本上都是荒山。最近幾年雨水多，光禿禿的山都變得綠茸茸。下雨的時候看去，有點南方的感覺」。

在離蘭州千里之外的敦煌，乾旱的氣候使得世界文化遺產莫高窟保存千年。然而今年莫高窟兩度因雨暫時關閉，石窟周圍的戈壁沙漠竟然長了草。人們發現的星點變化，早已出現在科學家的視野之中。

20世紀80年代，中國科學院院士施雅風就敏銳地關注到西北降雨量增多的情況。他後來提出西北氣候可能正由暖乾向暖濕轉型的推斷。

「此後30年情況證實這一推斷。我們運用全球氣候模式，預測這一趨勢將持續到21世紀中葉。」大陸國家氣候變化專家委員會副主任、中國氣象局氣候變化特別顧問丁一匯說。

陸媒從陜甘寧青等省份的氣象部門了解到，1961年以來西北呈升溫趨勢，大部降水增多。2000年後暖濕化更為顯著。以甘肅為例，1961年至2015年，平均每10年升溫0.29攝氏度，降水東西有異，河西走廊每10年降水增加4毫米至12毫米。2018年甘肅省平均氣溫較常年偏高0.7攝氏度，平均降水量較常年偏多27.7%。

大陸中科院等機構的研究顯示，降水增多在西北的中西部尤為顯著，如新疆大部、祁連山區、河西走廊及青藏高原。但西北地區東部，降水增幅不明顯，部分地區甚至略減。

此外，冰川融水量增加、河流徑流量增加、湖泊水位上升等現象，也在西北大部出現。