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超級月亮 現身瀋陽

2019-09-16 00:11聯合報 中新社

在遼寧瀋陽張氏帥府博物館帥府花園小青樓前，一輪直徑達8公尺的超級月亮與天上明月交相輝映，成為焦點。

中新社
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超級月亮博物館

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