莫斯科中國節 彩繪熊貓搶鏡

2019-09-16 00:13 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



莫斯科中國節文化活動，14日在全俄展覽中心舉行。 莫斯科中國節文化活動，14日在全俄展覽中心舉行。 新華社 分享 facebook

據中新社報導，在全俄展覽中心露天廣場上，一個大型舞台已被搭好，台上古箏演奏、旗袍走秀、太極拳表演接連不斷；舞台周邊是一個個小亭子，裡面展示著書法、美食、瓷器等；離舞台不遠處，還進行著一場彩繪熊貓藝術展，主辦方希望把彩繪藝術和熊貓形象相結合，讓人感受到中國文化的藝術之美。

這些精選的中國文化活動吸引了大批俄羅斯民眾到場，舞台周邊圍滿了人群，掌聲喝彩聲一陣接一陣；書法吸引了許多求字者，他們希望看到用毛筆字寫出的自己名字；美食更讓民眾排起了長隊，這一幕讓廚師笑著說，食材準備少了；而一個個彩繪的熊貓形象則使不少孩子興奮起來，爭搶著與它們合影。

中國駐俄羅斯使館文化參讚龔佳佳表示，今年是中華人民共和國成立70周年也是中俄建交70周年。兩國友好取決於高層，也取決於兩國人民。而文化則是兩國人民互相瞭解的橋梁。

除了文化活動外，陝西省十餘所高校也在莫斯科中國節期間向俄民眾推介了高等教育。

莫斯科中國節由俄羅斯科學院遠東所倡議和組織，獲得了中國駐俄使館、莫斯科中國文化中心、俄外交部、莫斯科市政府以及在俄僑社等單位和機構的支持。莫斯科中國節分為數位經濟——發展無國界商務論壇和文化活動兩部分。商務論壇已於13日順利舉行，文化活動部分將持續至15日。