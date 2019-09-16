赴歐四國八城 上海民樂放異采

2019-09-16 00:17 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2018年，上海民族樂團「海上生民樂」音樂會版登上了歐洲四國八城的全球一流音樂廳演出，收穫的歡呼與掌聲不亞於任何一支國際性交響樂團。

據中新社報導，彼時坐於觀眾中間的羅小慈，感受到了西方觀眾對中國民樂音響世界的陌生與熟悉，「陌生的是我們的樂器、音色、編製、曲調，熟悉的是樂隊的形式、某些和聲和織體運用方式。但更重要的是，他們從我們的音樂和音樂家身上感受到了一種強烈的情感、一種生命中的感動。許多觀眾聽完音樂會後說，我想去中國，我想去上海。」

誕生於1952年的上海民族樂團，是中國最早成立的現代大型民族樂團。在現任團長羅小慈看來，樂團的歷史離不開中國江南絲竹樂的發展。江南文化的滋養孕育出了海派民樂開放、創新、包容的特質；上海民族樂團精緻、細膩、開放、包容的特色也與這片土壤息息相關。

一直以來，民樂都是中國江南一帶民間生活的娛樂方式之一。明清以來，熱愛音樂的江南人從豐富的江南曲藝、民間音樂中汲取養分，逐漸發展形成了江南絲竹演奏形式。

「一方面是國家對於民族音樂的重視，另一方面是民族音樂在上海廣泛的群眾基礎，因此上海民族樂團在1952年成立了。」羅小慈說，樂團成立初期匯聚了笛子演奏家陸春齡、琵琶演奏家孫裕德、古琴演奏家張子謙等一批當時上海民樂界的精英大師，招、換結合下，逐步形成了一個綜合性的吹、拉、彈、打聲部比較齊全的大型樂團。

在羅小慈印象裡，樂團湧現過太多演奏大師，對中國民族音樂的發展作出過巨大貢獻。不少前輩都是一專多能的，還有民樂大家常常清晨五六點鐘就起床練琴。「老一輩樂團藝術家們的治學態度是非常嚴謹的，他們身上這種刻苦的對藝術的追求，對我影響深遠。」

在羅小慈看來，把握住變與不變，就把握住了中國民樂的未來。「中國民樂發展，有些東西是不能變的，比如要堅持以中華民族核心價值為本的創作觀，因為它是我們的文化根脈。」