福建舞者 兩年一次大比舞

相關新聞
內河交通命脈 三峽樞紐創紀錄2019-09-16 00:17
赴歐四國八城 上海民樂放異采2019-09-16 00:17
陸西北變暖濕 戈壁沙漠竟長草2019-09-16 00:14
莫斯科中國節 彩繪熊貓搶鏡2019-09-16 00:13
河南丹江全魚宴 千人慶豐收2019-09-16 00:12
超級月亮 現身瀋陽2019-09-16 00:11
北京大興機場 安檢到登機只「刷臉」就行2019-09-15 21:08
陸郵政局：15日起 寄往北京快遞安檢全面升級2019-09-15 21:06
中共迎十一安保嚴 公安部配發5件新裝備2019-09-15 17:56
美媒：兩維族學者將被處決 各方籲刀下留人2019-09-15 17:56
滬台雙城遊 台北101、美景登東方明珠塔2019-09-15 17:16
因應10月1日閱兵空域安全 北京七個行政區禁飛鴿子2019-09-15 16:29
餛飩藏蟲蛹、湯漂蜈蚣…南京5星月子會所竟給產婦吃這些2019-09-15 14:11
驚悚！江蘇男泡藥酒 卻渾身爬滿蠍子 倒臥大街2019-09-15 14:09
創辦上海國際電影節 「城南舊事」導演吳貽弓辭世2019-09-15 14:07
圓明園工程指南重現 可能展開初步修復2019-09-15 13:50
北京大興機場 從安檢到登機只需「刷臉」2019-09-15 00:56
大興機場本周啟用 北京晉升「航空雙樞紐城」2019-09-15 00:56
大陸人瘋搶茅台 上海Costco又見排隊潮2019-09-14 23:37
特派員在現場／北京最美鄉村 脫貧致富2019-09-14 23:37
當大閘蟹「證券化」 網友：套路比陽澄湖還深2019-09-14 16:17
首艘075型攻擊艦 完成塗裝將下水？2019-09-14 15:14
全球首例…中國科學家以基因編輯治愛滋血癌男2019-09-14 15:14
「人造肉」月餅熱銷 業內：技術尚不成熟2019-09-14 15:11
恭喜！西北、南海、北京200對航天伉儷 中秋集體結婚2019-09-14 15:09
曾是內衣模特 她穿上軍裝後 獲封中國最美女兵2019-09-14 13:56
網友騷擾正妹要求交往 疑靠網警拿個資2019-09-14 13:54
利用抖音賣農產 扶貧網紅阿娟 央視大讚：高原上最美的格桑花2019-09-14 13:51
去年突破千億美元 中國連9年成俄第一大貿易夥伴2019-09-14 11:52
1萬多瓶茅台來了 上海Costco中秋又搶爆2019-09-14 10:46
阿里、網易搶著養豬？ 市價飆到74萬 陸官方全面告急...2019-09-14 10:00
上海遊樂場雲霄飛車故障 遊客掛在空中10分鐘2019-09-14 09:57
方便麵 中國人又愛了！2019-09-14 00:09
買衣服 中國人不愛了？2019-09-14 00:09
石家莊 古城擁華北雙寶2019-09-13 23:39
旺角酒樓200人取消訂位 客憂交通突變提早吃飯過中秋2019-09-13 22:33
拍下六四「坦克人」攝影記者柯爾去世 享壽64歲2019-09-13 19:45
為救經濟陸研究開放汽車限購 貴陽率先取消限購2019-09-13 19:13
選美獲多獎、當過內衣模特兒 她被封大陸最美女兵2019-09-13 16:49
熱門文章
只為搶索羅門？大陸掀南太戰爭 背後藏巨大陷阱2019-09-15 10:00
反送中╱港警再噴藍色水 水炮車一度著火2019-09-15 18:13
港警崇光百貨外射催淚彈 一人命危2019-09-15 21:05
2周漲3倍！央視：炒鞋的誘惑 變暴跌的泡沫2019-09-15 11:07
陸專家：港反送中運動具超限戰特徵2019-09-15 11:09
餛飩藏蟲蛹、湯漂蜈蚣…南京5星月子會所竟給產婦吃這些2019-09-15 14:11
港915遊行 金鐘站警放催淚煙、有人擲氣油彈2019-09-15 17:34
馬雲成為中國首富 最感謝的不是家人而是「他」2019-09-15 14:43
反送中／疑因意見與立場不同 急診室醫師持手術刀恐嚇護士2019-09-15 22:27
黃之鋒哥大演講 中國留學生唱國歌示威2019-09-15 14:47
北京大興機場 安檢到登機只「刷臉」就行2019-09-15 21:08
挺反送中動作小 獨派疑：蔡政府跟中國眉來眼去？2019-09-15 12:04
指控台灣基進冒名募款 香港民權：分道揚鑣不再合作2019-09-16 00:22
恒隆深夜聲明：淘大衝突 警方入商場無知會管理處2019-09-15 09:42
驚悚！江蘇男泡藥酒 卻渾身爬滿蠍子 倒臥大街2019-09-15 14:09
港近千人聚集英領事館請願：「一國兩制」已失效2019-09-15 16:06
持摺凳白衣人打黑衣人 港民罵警方不公2019-09-15 21:07
小三通自由行對離島鬆綁？ 馬祖：未收到訊息2019-09-15 16:28
逃犯條例／油塘魔鬼山現「撤銷暴動控罪」直幡2019-09-15 09:41
民陣遊行銅鑼灣 水炮車待命、崇光百貨提早打烊2019-09-15 14:57
北角爆衝突 1人被3男圍毆受傷2019-09-15 22:36
疑發虛假應診證明 反送中現場拾獲「未來式」看診收據2019-09-15 21:04
倫交所拒港交所併購 央媒：市場對港有隱憂2019-09-15 14:41
美媒：兩維族學者將被處決 各方籲刀下留人2019-09-15 17:56
圓明園工程指南重現 可能展開初步修復2019-09-15 13:50
反送中議題恐變雙面刃 綠營：不能落北京口實2019-09-15 12:04
淘寶天貓「大陸造富搖籃」 催生54家上市公司2019-09-15 15:28
香港陷僵局 港僑籲美挺反送中2019-09-15 13:30
反送中衝突再起 港警施放催淚煙驅散示威者2019-09-15 17:39
因應10月1日閱兵空域安全 北京七個行政區禁飛鴿子2019-09-15 16:29
港拚經濟！陳茂波：將每年花逾4,000億建設2019-09-15 12:23
香港反送中風波延燒 8月香港機場客運量年跌12.4％2019-09-15 15:47
中共迎十一安保嚴 公安部配發5件新裝備2019-09-15 17:56
陸郵政局：15日起 寄往北京快遞安檢全面升級2019-09-15 21:06
反送中對立者清除連儂牆 雙邊多起衝突2019-09-15 11:29
港網友915上街反送中 號召讓連儂牆遍地開花2019-09-15 12:06
滬台雙城遊 台北101、美景登東方明珠塔2019-09-15 17:16
倫交所拒併購 官媒指反送中令市場對香港憂慮2019-09-15 12:59
1人沒30秒！林鄭18日辦「對話會」 建制議員批「沒誠意」2019-09-15 18:08
創辦上海國際電影節 「城南舊事」導演吳貽弓辭世2019-09-15 14:07
留言