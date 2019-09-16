內河交通命脈 三峽樞紐創紀錄

2019-09-16 00:17 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



連日來，三峽壩區河段一派繁忙景象，大型貨船滿載貨物安全進出三峽船閘，3000噸級以下客貨輪通過升船機快速過壩。陸媒從長江三峽通航管理局獲悉，截至目前，三峽樞紐2019年通過量已超過1億噸。

據中新社報導，三峽船閘和升船機是三峽工程重要組成部分，二者分別為世界最大的內河船閘和升船機。其中，三峽船閘承擔大型客貨船的通航任務，三峽升船機是客貨輪和特種船舶的快速過壩通道。

三峽蓄水後形成670公里的優質庫區航道，通航條件得到極大改善，加之沿江經濟和長江航運快速發展，三峽樞紐年貨運量逐年攀升。

2011年，三峽船閘年通過量突破1億噸，提前19年達到設計通過能力。2018年，三峽船閘通過量1.42億噸（超過設計通過能力42%），是通航初期的4.2倍；三峽升船機2016年9月進入試通航階段，2018年通過量為200萬噸。

據三峽通航管理局統計，三峽船閘24小時不間斷運行，年實際運行天數超過350天，年通航率均保持在94%—98%之間，實際一次過閘平均載重噸位達到1.77萬噸，上述各項指標均超過船閘設計值。

目前三峽船閘閘室面積利用率已提高到70%，過閘船舶平均載重噸位從蓄水前685噸提高到4236噸；過閘船舶平均單位能耗從蓄水前7.6千克/千噸公里下降到1.9千克/千噸公里，過閘船舶噸公里成本從蓄水前的0.056元人民幣下降到0.015元人民幣，優勢凸顯。