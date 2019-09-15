北京大興機場 安檢到登機只「刷臉」就行

2019-09-15 21:08 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



被譽為大陸「新國門」的北京大興國際機場，已全面具備開航投運條件，預計本月底前正式營運。該機場不僅規模全球最大，客運大樓亦設置多項智慧型設備，引入「人臉辨識登機系統」，未來安檢、通關、登機，只要「刷臉」就能完成。

據中國民航局網站消息，目前北京大興國際機場的建設及運營籌備工作進展順利，9月15日完全具備開航投運條件，客運大樓安裝了400多台自助登機台和自助托運設備，自助覆蓋率達到80%，確保旅客在「check in」排隊時間不超過10分鐘。

安檢環節上，大興國際機場全面部署了高效智慧的安檢通道，每小時通行能力可以達到260人，這比傳統的安檢通道180人的過界能力提升了40%，可以確保旅客通過安檢的時間不超過5分鐘。

對於轉機的旅客，大興機場在航站樓中央區域設置了核心中轉廳，集中規劃了邊檢、海關安檢等通關設施，據測算，將實現國內轉國內30分鐘、國際轉國際45分鐘、國內轉國際60分鐘、國際轉國內60分鐘，機場最短中轉銜接時間位於世界前列。

新科技應用中，最大的亮點就是人臉辨識系統，旅客不用出示任何證件、紙質或電子登機牌，刷臉即可實現登機，這給旅客出行帶來了全新的體驗。除了刷臉這項新技術外，大興國際機場也將首試自助託運、首次採用行李實時定位跟蹤系統。