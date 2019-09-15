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陸郵政局：9月15日起 寄往北京快遞安檢全面升級

2019-09-15 21:06聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

因應中共十一將在北京舉行大閱兵，中共國家郵政局、公安部、國安部聯合發佈的《關於加強國慶70週年慶祝活動期間寄遞物品安全管理的通告》，9月15日起，寄往北京的快遞安檢全面升級。

據央視新聞報導，《通告》要求，寄遞企業應當加強慶祝活動期間寄遞物品安全檢查，落實安全管理主體責任，嚴格遵守禁止寄遞物品管理規定，認真執行收寄驗視、實名收寄、過機安檢等安全管理制度。

嚴格執行收寄驗視制度，對於禁止寄遞的物品、不能確認安全性的物品，以及寄件人拒絕驗視的物品，一律不予收寄。2019年9月15日至10月2日期間，嚴禁收寄寄往北京市的低空慢速小型航空器及零件、「遙控地雷」和「炸彈鬧鐘」玩具等物品。

嚴格執行實名收寄制度，除信件和已簽訂安全協議的用戶交寄的郵件快件外，寄遞企業一律對寄件人身份和寄遞物品進行查驗登記，確認人證同一、寄遞物品與登記信息同一後方可收寄；寄件人拒絕出示有效身份證件，在郵件詳情單、快遞運單等服務單據上填寫的身份信息與出示的有效身份證件不一致、人證不一致，或者拒絕登記其有效身份證件信息的，一律不予收寄。

嚴格執行過機安檢制度，2019年9月15日至10月2日期間，各地寄遞企業對寄往北京的郵件快件必須經過X光機安檢，並逐一加蓋或粘貼收寄驗視、過機安檢標識，安檢標識應當載明安檢單位和安檢省份。北京寄遞企業對落地郵件快件和同城郵件快件全面實行二次安檢，對無過機安檢標識的郵件快件一律予以退返，不得轉發、派送。

《通告》強調，公民、法人和其他組織應當遵守寄遞物品安全管理規定，交寄郵件快件時，應當出示本人有效身份證件，如實填寫郵件詳情單、快遞運單等服務單據，並配合寄遞企業做好收寄驗視工作，不得交寄禁止寄遞物品。

因應十一，北京大閱兵，中共國家郵政局、公安部、國安部發出通告，9月15日起，寄往...
因應十一，北京大閱兵，中共國家郵政局、公安部、國安部發出通告，9月15日起，寄往北京的快遞安檢全面升級。（36氪）
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