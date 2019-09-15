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滬台雙城遊 台北101、美景登東方明珠塔

2019-09-15 17:16聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

自由行喊停、陸客團降溫，上海市與台北市邁入第5年的「微遊雙城」，今年山不轉路轉，既然陸客不能赴台深度遊、慢旅行，那麼，中秋三天小長假就把台北101、貓空、大稻埕用圖片展搬到人潮逾6百萬的上海東方明珠塔，台北市觀光傳播局長劉奕霆說，「有多少人排隊，就有多少瀏覽量看見台北。」

台北市觀光傳播局今（15）日在上海舉行推介會，劉奕霆表示，既然上海到台北不能再說走就走自由行，今年就著重針對組團社、會展業者及商務考察，推介到台北進行會展和獎勵旅遊。

劉奕霆強調，陸客來台旅遊緊縮，但台北與上海仍將維持「友善節奏」持續城市交流，他進一步宣布，為宣傳台北市會展旅遊，10月將邀請上海會展採線團到台北，還預告「大家一同期待後續的發展」，暗示將突破兩岸旅遊產業的僵局現狀，帶來新的曙光。

上海市台辦副主任李驍東表示，滬台1998年起就建立雙城交流機制，而滬台城市論壇更是十年有成，「目前兩岸關係的確有小的不方便，但相信時間推移，每次前進就打一次結，越打結就越緊密。」他強調，只有越相互了解認識，才有更緊密合作。

在推介會前，台北市觀傳局和上海文化旅遊局也聯袂登高上海東方明珠電視塔，和登塔的上海市民邊排隊邊觀看微遊雙城圖片展。

在中秋假期13日至15日，台北市觀傳局在東方明珠電視塔大廳全環景展出微遊雙城圖片展，除了有台北101等時尚美景美食入鏡，更推介台北市今年的觀光主軸「你所未見的台北」，重點介紹北投、城北廊帶、大稻埕、萬華艋舺、城南台大等五大「無城牆」博物館的在地生活深度旅遊。讓中秋假期到明珠塔的成千上萬遊客，對台北市美景、美食、和文化有了近距離接觸認識。

台北市觀光傳播局15日在上海舉行推介會，著重針對組團社、會展業者及商務考察，推介...
台北市觀光傳播局15日在上海舉行推介會，著重針對組團社、會展業者及商務考察，推介到台北進行會展和獎勵旅遊。觀傳局長劉奕霆（中），上海市台辦副主任李驍東（右二）出席。記者戴瑞芬／攝影
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台北市觀光傳播局15日在上海舉行推介會，著重針對組團社、會展業者及商務考察，推介...
台北市觀光傳播局15日在上海舉行推介會，著重針對組團社、會展業者及商務考察，推介到台北進行會展和獎勵旅遊。觀傳局長劉奕霆（中），上海市台辦副主任李驍東（右二）出席。記者戴瑞芬／攝影
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中秋三天小長假台北市觀光傳播局把台北101、貓空、大稻埕…用圖片展搬到人潮逾6百...
中秋三天小長假台北市觀光傳播局把台北101、貓空、大稻埕…用圖片展搬到人潮逾6百萬的上海東方明珠塔，台北市觀傳局長劉奕霆和上海文化旅遊局15日聯袂登高上海東方明珠電視塔，和登塔的上海市民邊排隊邊觀看微遊雙城圖片展。記者戴瑞芬／攝影
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台北市觀傳局長劉奕霆和上海文化旅遊局也聯袂登高上海東方明珠電視塔，和登塔的上海市...
台北市觀傳局長劉奕霆和上海文化旅遊局也聯袂登高上海東方明珠電視塔，和登塔的上海市民邊排隊邊觀看微遊雙城圖片展。記者戴瑞芬／攝影
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上海北市陸客
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