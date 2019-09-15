滬台雙城遊 台北101、美景登東方明珠塔

2019-09-15 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



自由行喊停、陸客團降溫，上海市與台北市邁入第5年的「微遊雙城」，今年山不轉路轉，既然陸客不能赴台深度遊、慢旅行，那麼，中秋三天小長假就把台北101、貓空、大稻埕用圖片展搬到人潮逾6百萬的上海東方明珠塔，台北市觀光傳播局長劉奕霆說，「有多少人排隊，就有多少瀏覽量看見台北。」

台北市觀光傳播局今（15）日在上海舉行推介會，劉奕霆表示，既然上海到台北不能再說走就走自由行，今年就著重針對組團社、會展業者及商務考察，推介到台北進行會展和獎勵旅遊。

劉奕霆強調，陸客來台旅遊緊縮，但台北與上海仍將維持「友善節奏」持續城市交流，他進一步宣布，為宣傳台北市會展旅遊，10月將邀請上海會展採線團到台北，還預告「大家一同期待後續的發展」，暗示將突破兩岸旅遊產業的僵局現狀，帶來新的曙光。

上海市台辦副主任李驍東表示，滬台1998年起就建立雙城交流機制，而滬台城市論壇更是十年有成，「目前兩岸關係的確有小的不方便，但相信時間推移，每次前進就打一次結，越打結就越緊密。」他強調，只有越相互了解認識，才有更緊密合作。

在推介會前，台北市觀傳局和上海文化旅遊局也聯袂登高上海東方明珠電視塔，和登塔的上海市民邊排隊邊觀看微遊雙城圖片展。

在中秋假期13日至15日，台北市觀傳局在東方明珠電視塔大廳全環景展出微遊雙城圖片展，除了有台北101等時尚美景美食入鏡，更推介台北市今年的觀光主軸「你所未見的台北」，重點介紹北投、城北廊帶、大稻埕、萬華艋舺、城南台大等五大「無城牆」博物館的在地生活深度旅遊。讓中秋假期到明珠塔的成千上萬遊客，對台北市美景、美食、和文化有了近距離接觸認識。

台北市觀光傳播局15日在上海舉行推介會，著重針對組團社、會展業者及商務考察，推介到台北進行會展和獎勵旅遊。觀傳局長劉奕霆（中），上海市台辦副主任李驍東（右二）出席。記者戴瑞芬／攝影 分享 facebook

台北市觀光傳播局15日在上海舉行推介會，著重針對組團社、會展業者及商務考察，推介到台北進行會展和獎勵旅遊。觀傳局長劉奕霆（中），上海市台辦副主任李驍東（右二）出席。記者戴瑞芬／攝影 分享 facebook

中秋三天小長假台北市觀光傳播局把台北101、貓空、大稻埕…用圖片展搬到人潮逾6百萬的上海東方明珠塔，台北市觀傳局長劉奕霆和上海文化旅遊局15日聯袂登高上海東方明珠電視塔，和登塔的上海市民邊排隊邊觀看微遊雙城圖片展。記者戴瑞芬／攝影 分享 facebook