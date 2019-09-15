中國跨性別者難求醫 赴海外或黑市尋求變性手術

2019-09-15 18:38 中央社 台北15日電



綜合海外媒體報導，中國跨性別者正面臨無處求醫的困境，許多人因為中國境內合法的變性手術費用高昂，且加上資訊不足的因素，紛紛前往海外或甚至黑市尋求醫療幫助。

一名使用化名的中國跨性別者向法新社表示，16歲時，曾嘗試自己切除生殖器官，但因為實在太痛苦，只好作罷，最後這位跨性別者花費人民幣9萬元（約合新台幣39萬元），赴泰國完成變性手術。

據自由亞洲電台報導，北京同志中心在2017年的1項調查顯示，超過33%的調查對象，是透過非正規的方式獲取激素藥物，5%曾經嘗試自行切除生殖器官。

這些問題的起因，可能指向中國有關跨性別社群醫療服務的官方訊息稀少、官方認可的手術條件門檻高、以及醫療器械匱乏等原因，促使不少跨性別者轉往國外或黑市，尋求變性手術的幫助。

中國國家衛計委發佈的「性別重置技術管理規範（2017年版）」是中國唯一一份有關跨性別者的官方指導意見，內容明訂接受手術的對象，必須被診斷有「異性癖」，而最令跨性別者感到為難的條件，是接受手術的跨性別者需提供直系親屬知情的證明。

對許多跨性別者來說，這是最大的難關，因為中國的社會觀感，普遍將跨性別認同視作「心理疾病」，許多人不敢向家人提起自己真實的性別認同。

其他接受手術的條件包含未婚、須年滿20歲、無犯罪紀錄並被證明適合接受手術，且需要對進行變性手術「渴求持續至少5年以上」，以及「接受心理治療1年以上」且無效。