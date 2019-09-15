美媒：兩維族學者將被處決 各方籲刀下留人

2019-09-15 17:56 世界日報 中國新聞組╱北京15日電



美國之音報導，兩名遭中國指控犯下「分裂國家罪」的維吾爾學者，傳出將面臨被執行死刑命運，國際人權團體與一批來自中國的海外學者呼籲中國政府立即停止對這兩名學者執行死刑計畫。

據報導，國際特赦組織（Amnesty International）11日表示，越來越多的人擔心，中國當局即將處決知名維吾爾學者塔西甫拉提·特依拜（Tashpolat Tiyip）。現年60歲的特依拜是前新疆大學校長。2017年，他帶領一群學生赴德國參加會議時被強迫失蹤，至今下落不明。

國際特赦組織說，特依拜在「秘密且極度不公的審判下」被判「分裂國家罪」，判處「死刑緩期執行」，但「目前面臨被立即處決的命運」。

另一名引發關切的維吾爾學者，則是前新疆醫科大學校長的哈木拉提·烏普爾（Halmurat Ghopur）。現年59歲的烏普爾是俄羅斯醫學博士，曾獲提名中國科學院院士候選人，2017年3月出任新疆食品藥品監督管理局局長，當年底被逮捕。

當局指控他通過微信和在海外的前學生交談時，「顯露出民族主義傾向」。2018年，新疆烏魯木齊法院以「分裂國家罪」、「傳播極端思想罪」判處他死緩。有消息稱，他也將被執行死刑。

報導指出，一批來自中國的海外學者13日向新疆當局發出公開信，呼籲改變對這兩位大學校長的死刑判決。公開信中寫道：「如果兩位校長被執行死刑，不管因何原因，那將是中國進入文明社會以來極其悲慘和可恥的大事件。」

這封公開信目前已有20餘位學者聯署，並向社會廣泛徵集簽名。