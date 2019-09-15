中共迎十一安保嚴 公安部配發5件新裝備

2019-09-15 17:56 世界日報 中國新聞組╱北京15日電



中國「十一」前夕加強安保，公安機關新型單警裝配備發啟動儀式日前在北京舉行，儀式上，五種新型裝備亮相。 視頻截圖 分享 facebook 中共建政70周年慶典進入倒計時，為配合安保維穩工作，公安機關近日開始更換警員的個人裝備，並在北京舉行配發啟動儀式。首批2000套新型單警裝備，已派發給北京地區鐵路公安機關、民航公安機關的前線民警。

人民公安報社新警事兒工作室官方微博「新警事兒」指出，公安機關新型單警裝備配發啟動儀式9日在北京舉行。啟動儀式上，公安部裝備財務局為鐵路公安局、民航公安局配發2000套新型單警裝備。新型單警裝備共五種，分別為伸縮警棍、催淚噴射器、強光手電、金屬手銬和多功能腰帶。

據報導，單警裝備是公安民警使用頻率最高、執法執勤必備的重要裝備，更是公安機關戰鬥力的重要體現。

自2006年公安部頒布《公安單警裝備配備標準》以來，全國公安機關基層一線民警已實現人手一套單警裝備。但隨著公安任務的發展變化，單警裝備迫切需要更新換代。

公安部裝備財務局有關負責人表示，此次單警裝備更新工作，是貫徹習近平總書記在全國公安工作會議上的重要講話精神的具體舉措，是貫徹落實公安部黨委部署要求和深化「踐行新使命、忠誠保大慶」實踐活動的實際行動。

此外，香港01報導，五種新裝備相比目前一套八件的裝備，除了重量減輕，性能亦有提升。例如伸縮警棍解決了收棍不便的問題，還加裝防脫手環，避免滑脫，並採用軍用級材料，性能更好。