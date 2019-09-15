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陸委會駐港代表無法上任…空缺近15個月 史上最長！

倫交所拒港交所併購 央媒：市場對港有隱憂

2019-09-15 14:41聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

倫敦證券交易所昨拒絕港交所提出的併購建議，大陸官媒人民日報今（15）日發文稱，從倫交所提出的理由看，拒絕主要是基於商業考量，但另方面，由於香港暴力不斷、甚至「港獨」言論甚囂塵上，外部市場會對香港有持續隱憂。

這篇題為「倫交所的拒信，香港該怎麼讀」的文章表示，倫交所對港交所的開價不甚滿意，而商業併購需要天時地利人和，在價碼上作幾番纏鬥是常態；倫交所回應指出：「認識到大陸機遇的規模，非常重視我們在那裡的關係。然而，並不認為港交所為我們提供了在亞洲最好的長期定位，或在大陸最好的上市/交易平台。我們重視與上海證券交易所的互利合作關係，這是我們首選的、直接的渠道，可以獲得與中國的許多機會。」

文章指，這番話只是倫交所一家之言，不構成對香港金融中心地位的定論，但同時卻又展現出外資如何看待大陸機會的「底層思維邏輯」。無論香港或上海，都不可能脫離大陸崛起的大背景、以獨立原子形態談發展潛力。倫交所不會擔心上海，因爲上海一定與國家處在一個連通器中，利益100%一致，只要大陸一路向上，上海必然水漲船高。

反觀香港，文章提到，香港有些人對融入國家發展大局，仍然抱持消極抗拒心態，看不到國家發展為香港帶來的機遇，甚至敵視大陸企業到香港發展，這不僅是經濟上的短視，更反映政治上的偏狹。

文章稱，持續三個多月的香港亂局，讓世人看得愈來愈清楚，是誰在推動止暴制亂、維護香港法治這個核心價值；22年來，中央始終是香港發展的堅強後盾，中央將一如既往支持香港發展經濟。「除了中央支持，香港自己也要努力。」

倫敦證券交易所拒絕港交所提出的併購建議，表示看不到雙方「聯姻」有何好處，沒有必要...
倫敦證券交易所拒絕港交所提出的併購建議，表示看不到雙方「聯姻」有何好處，沒有必要與港交所進一步接洽。照片／香港中國通訊社
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