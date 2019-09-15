餛飩藏蟲蛹、湯漂蜈蚣…南京5星月子會所竟給產婦吃這些

2019-09-15 14:11 世界日報 中國新聞組／北京15日電



影片來源：YouTube

南京一位張姓產婦日前入住一家五星級月子會所後沒多久，竟然連續好幾次在飯菜中發現了蟲子的屍體。張女和家人非常氣憤，要求店方賠償；經過協調，月子會所負責人最終就服務中出現的問題向張女士道歉，並同意退還全部費用4.4萬元（約6256美元），張女一家當即離店。

江蘇新聞報導，9月2日，張女第一次是在水果的保鮮膜底下發現黑色的小飛蟲屍體。張女士表示，自己當時覺得甜食招點蟲子是難免的，就沒有過分在意。但讓人意想不到的是，兩天後的早餐又出現了相似的問題，張女士說：「餛飩裡面出現了蟲蛹，有點像蛆，後來我就沒辦法吃了，看了就噁心，當時我已經吃了好幾顆餛飩下去。 」

聽說張女的飯菜裡出現了蟲子，月子會所的店長拎著一些嬰幼用品趕來道歉。店長解釋說，可能是做餛飩餡兒的木耳上面黏的蟲蛹，並表示會注意改進餐飲衛生，加強監督。此後兩天，張女發現餐飲衛生確實有所改善。

但到7日中午，意外又發生了，張女發現湯的上面飄出來一條蜈蚣，一看上面還有小腿，張女表示很惡心，「當時就很想吐了」。

據報導，此後張女的父親和丈夫一起去跟會所溝通，他們非常氣憤，當場就要離店，要求店方全額退款。

張女士認為，因為餐飲不衛生，導致她的身體狀況欠佳，連續多日拉肚子，奶水變少。