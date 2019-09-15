創辦上海國際電影節 「城南舊事」導演吳貽弓辭世

2019-09-15 14:07 世界日報 中國新聞組／北京15日電



中國新聞組／北京15日電

影片來源：YouTube

中國著名導演吳貽弓14日在上海逝世，享壽80歲。 取材自華西都市報 分享 facebook 中國著名導演吳貽弓14日在上海逝世，享壽80歲。吳貽弓曾任中國文聯副主席、中國電影家協會主席等。其主要作品有《我們的小花貓》、《巴山夜雨》、《城南舊事》等。他還曾參與創辦了上海國際電影節。

華西都市報報導，吳貽弓祖籍浙江杭州。1960年畢業於北京電影學院導演系，同年回上海工作，歷任導演助理、副導演、導演。1984年起，先後出任上海市電影局副局長、上海電影總公司經理、上海電影製片廠廠長、上海市電影局黨委書記兼局長、上海市廣播電影電視局藝術總監、上海影城主任。

其拍攝的《巴山夜雨》獲首屆中國電影金雞獎最佳故事片等獎。

吳貽弓最為人所熟知的影片當屬《城南舊事》。 取材自微博 分享 facebook

吳貽弓最為人所熟知的影片當屬《城南舊事》。據報導，這部拍攝於1983年的影片，是吳貽弓首次獨立執導的電影，當年即獲得第三屆中國電影金雞獎最佳導演、最佳音樂等一眾獎項。影片還獲得第二屆馬尼拉國際電影節最佳故事片金鷹獎等國際獎項。

《城南舊事》劇本改編自作家林海音的同名短篇小說集。作為一部自傳體小說集，《城南舊事》透過一個六、七歲小姑娘「英子」的眼睛，映出了上世紀20年代北京南城的人與事。

吳貽弓曾獲中國電影導演協會「終身成就獎」、第15屆上海國際電影節「華語電影終身成就獎」等多項殊榮。

新華社報導，上海電影家協會評價吳貽弓在電影創作上，其獨特的抒情敘事風格影響深遠，同時他在推動中國電影國際化方面亦貢獻卓著。他多方奔走，與電影界老藝術家共同推動創辦了上海國際電影節，該電影節是中國唯一的國際A類電影節。吳貽弓的辭世，令文學藝術界、電影界為之痛惜。

此外，新民晚報刊發記者為文追憶吳貽弓，稱其與演員妻子張文蓉鶼鰈情深，吳曾說自己羨慕夫人張文蓉一直能演戲，也說自己「我就是這麼笨、這麼傻的人，除了會拍電影以外，什麼都不會」。

文章說，最後一次在公開場合見到吳貽弓，是去年11月。當時他從醫院請假到文聯參加自己新書的首發儀式。吳貽弓在活動中說：「離開電影界已經快20年，後來到了文聯，到了局裡，不當導演，人家說你當官了。事實上，在我心中，所有的稱呼裡，導演是我最看重的一個。」