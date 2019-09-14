當大閘蟹「證券化」 網友：套路比陽澄湖還深

2019-09-14 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



又到了吃大閘蟹的時節，今年陽澄湖將於9月23日開捕，這也意味今年中秋假期期間，吃貨們暫時吃不到正宗的陽澄湖大閘蟹。不過，被稱為「紙螃蟹」的「螃蟹券」早已率先登上各大線上線下銷售平台。

中新經緯報導，業界人士表示，由於大閘蟹屬於生鮮中的特殊商品，每年食用期從9月下旬開始一直持續到12月中旬，且不易保存和運輸，所以在大約十年前，一些商家順勢發明「螃蟹券」，消費者可以在螃蟹成熟後憑券隨時提取，而螃蟹券也被消費者戲稱為「紙螃蟹」。

蘇州市陽澄湖大閘蟹行業協會新聞辦主任姚水生表示，今年陽澄湖將於9月23日開捕，由於天氣條件較好，陽澄湖大閘蟹規格和品質都優於往年，可以說是迎來了一個大閘蟹的「大年」。

自7月起，螃蟹券開始登陸各大電商平台售賣。以大閘蟹為關鍵字在淘寶搜索，銷量過萬的蟹券賣家已達14家。其中，銷量最高的某品牌大閘蟹禮券，顯示已有5.9萬人收貨。以某4兩公、3兩母的4對螃蟹為例，促銷價格為人民幣148元，則該店銷售額達人民幣879萬元。

與之形成鮮明對比的是，不少消費者反映，今年蟹券價格比往年更低一些。然而螃蟹從實物變為禮券，從現貨變為期貨，商家到底在打什麼算盤？消費者又是否能從中得到實惠？

經濟學家宋清輝認為，幾乎所有的東西都能資產證券化，但最關鍵的是有的商品證券化最終可能會導致一種不良的結果。例如商家不用飼養螃蟹、不用生產月餅，透過金融手段就可以賺取大量資金。

他認為，這樣操作帶來的惡果就是商家不再重視產品本身，而最終買單的只能是普通的消費者

此外，預售螃蟹券還能帶來巨額沉澱資金。蟹券從8月就開始進入預售期，以人民幣200元一張螃蟹券計算，若賣出1萬張就可以吸收200萬沉澱資金。而這筆沉澱資金從8月初到螃蟹提貨，總共歷時2至4個月，都將沉澱在商家手中。