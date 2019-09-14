首艘075型攻擊艦 完成塗裝將下水？

2019-09-14 15:14 世界日報 中國新聞組／北京14日電



在完成第七次海上測試後，中國國產航母返回大連船廠碼頭。另據瞭解，在上海船廠建造的075型兩棲攻擊艦亦大變樣。

香港文匯網12日報導，從國產航母船廠照片顯示，當天船廠工人在國產航母艦島基座部位搭建腳手架，並在船舷鞭狀天線處作業，阻攔索附近亦出現焊光閃爍。

而一旁的幹船塢內，出現至少兩塊大型紅色板狀構件。另外，與第七次測試返港後相比，航母吃水明顯變淺，球鼻艏露出水面，船舷和艦島均未刷號。廠內亦未見任何慶典準備象。

香港01報導，此前盛傳國產航母會在10月1日前服役，被指為十一獻禮，但知情者人士指，軍艦建造、測試、服役均會按照既有流程嚴格進行，並不存在所謂獻禮說法。

另外，根據內地網絡12日流傳的最新照片顯示，在滬東中華造船廠建造的中國首艘075型兩棲攻擊艦在塗刷完底漆後，快速刷上灰白色塗裝，與現役艦艇塗裝相差無幾。

報導指出，鑑於075的快速建造，外界認為，該艦船很可能會在短時間內下水，以便為後續建造提供空間。照片還顯示，第二艘075建造也非常迅速，已能夠見到艦艏部位。

稍早前，中國海軍的第2艘055型導彈驅逐艦拉薩艦已進行海上測試，第21艘052D型導彈驅逐艦也已下水。雖然十一兵難見艦船，但中國海軍規模的擴充十分驚人。