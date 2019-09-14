恭喜！西北、南海、北京200對航天伉儷 中秋集體結婚

2019-09-14 15:09 世界日報 中國新聞組／北京14日電



西北、南海、北京三地 200對航天伉儷 中秋集體結婚 中國新聞社 分享 facebook 昨天是中秋佳節，團圓的日子。從西北大漠的東風航天城，南海之濱的文昌發射場，到首都北京的航天城，200對來自三地航天系統的伉儷上午喜結良緣。他們以同步舉行集體婚禮的形式見證自己的幸福。

北京晚報報導，當天上午10時，在北京航天城，61對航天新人身穿禮服乘坐婚車進入婚禮現場。每個人臉上都洋溢著幸福的笑容。10時10分，伴隨著婚禮進行曲，新人們手牽手穿過花門，步入婚慶舞台。航天員陳冬、王亞平也來到婚禮現場，代表航天戰線科技人員代表送上美好祝福。

幾乎同時，在酒泉東風航天城，89對新人走進歷史厚重的東風禮堂。在文昌發射場，火箭總裝測試廠房成了婚禮殿堂，發射場為每對新人贈送新一代大推力運載火箭「長征五號」模型，勉勵新人以家庭「小和睦」夯實航天事業發展「大根基」。

集體婚禮舉辦方負責人介紹說，200對新人都是來自航天各條戰線的奮鬥者。如新郎崔帥是一名衛星通信工程師，年紀輕輕就參與完成了「長征五號」運載火箭首飛、天宮二號和神舟十一號載人飛行等50餘次航天發射、測控任務；來自中國航天員中心的陳軍麗，是航天員的「營養師」，負責研製航天食品，制定航天食譜，為航天員飛天提供營養保障。

記者了解到，此次喜結連理的200對新人大多身處航天一線，許多人常因工作而缺席與家人團聚。新郎韓奇是北斗系統的一名工程師，幾年來輾轉多地，愛人楊柳一路相隨。從南京到長沙，從長沙到北京，千里輾轉，其中的波折與不易，都匯成一句「白首不離，一生相伴」的承諾。今天的婚禮放在中秋佳節，團團圓圓更增添了幸福與美滿。