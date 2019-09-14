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中共政法委：港青勿封閉變「只說粵語本土小圈子」

2019-09-14 14:18聯合報 記者許依晨╱即時報導

中共中央政法委下屬新媒體「長安劍」近日才發文批評香港首富李嘉誠「縱容犯罪」和「看著香港滑向深淵」，昨日再度發文將目標轉向香港街頭年輕人，聲稱三個月持續的亂局下，香港已經快被街頭的年輕人「拆」光了，還表示，香港年輕人要找到出路，別把自己困死在只說「正宗粵語」的小圈子裡。

「長安劍」這篇文章以「香港街頭的年輕人 能找得到自己的出路嗎」為題，表示，看得見的「拆」是需要1億港元修復立法會大樓、280組交通燈、2萬公尺的沿街欄杆、20桿智慧燈柱和不計其數的路牌指示牌」；而看不見的「拆」是餐飲、零售、酒店、貿易、運輸業動輒百億港元的損失和這五大行業中就業的100萬香港人的飯碗，還有股市中化為飛灰的萬億市值。

文稱稱，再拆下去，拆的就是香港的老本了，「為了所謂的自由，把自己的家砸個底朝天，親手把自己的未來化作斷瓦殘垣，香港的年輕人，真的知道自己在追尋什麼嗎？」

文章表示，誠然，生活的確艱辛，生活在香港這個國際化大都市的年輕人更是不易，一畢業就要背上高額的學貸，大學畢業也不再意味著領到了中產階層的入門券，就業難、工資低、房價高，蟻居陋室，出路渺茫，「迷茫、委屈、不甘、憤怒，這些情緒都可以理解，但這些情緒也都容易被利用」。

文章說，有的只是空洞的「民主」、「自由」四個字，有的只是讓憤怒更加憤怒，讓問題難上加難。而香港的年輕人，出路在哪裡？文章指出，出路不在西方，「出路其實就在家裡」。

文章向香港年輕人喊話，要找到出路，只不過需要把眼界稍稍放寬一點，別把自己封閉在「香港本土人」的環境裡，別把自己困死在只說「正宗粵語」的小圈子裡，向北望去，廣闊的熱土都是包括香港在內的所有中國人的家，大陸內地能為香港年輕人提供的不僅是普通的就業崗位，還有更多創業和創新的機遇，「香港年輕人的出路其實就在自己的腳下，邁出一步就是海闊天空」。

開學迄今僅約一周時間，已有約40名中學生因參與反送中抗爭而遭香港警方拘捕，更有多...
開學迄今僅約一周時間，已有約40名中學生因參與反送中抗爭而遭香港警方拘捕，更有多人因此受傷。（路透）
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香港修復立法會
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