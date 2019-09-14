親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

除了索羅門 他爆還有一個邦交國亮紅燈

裕隆鐵娘子連揮兩重刀 救得了嚴凱泰的納智捷？

利用抖音賣農產 扶貧網紅阿娟 央視大讚：高原上最美的格桑花

2019-09-14 13:51世界日報 中國新聞組╱北京14日電

在抖音上被稱做「嘉絨姐姐阿娟」的何瑜娟幫助藏區銷售農產品。圖／世界日報提供
在抖音上被稱做「嘉絨姐姐阿娟」的何瑜娟幫助藏區銷售農產品。圖／世界日報提供
分享

中國官媒央視近日報導了一位利用「抖音」帶動藏區脫貧的女孩何瑜娟。這個在抖音上被稱作「嘉絨姐姐阿娟」的姑娘，利用抖音短視頻幫助當地農產品外銷，一年內幫助500貧戶脫貧。央視讚她是「高原上的格桑花」。

財經網報導，「歡迎來到我的直播間，我在小金縣新橋鄉共和村。這些都是手工打造的石頭，它的材料是純天然的麻子石，大家有沒有需要的。」在貧困農戶的家裡，何瑜娟架起一部手機，開始了她的抖音扶貧。

利用抖音銷售藏區農產品，幫助農戶實現增收已經是何瑜娟日常生活的一部分。

2018年，在她的帶動下，一年銷售農產品300萬元，精準扶貧當地貧困戶、農戶500多戶。

四川省阿壩州小金縣，是中國嘉絨藏族聚居區之一。嘉絨藏區四姑娘山，景色優美，動植物資源豐富，藏族風情濃厚，何瑜娟拍的雪山風光，讓網友看見人間天堂般的純淨；但同時，這裡也是海拔3000多米的高原區，交通不便，農產品銷路逼仄，嘉絨藏區的產品外銷成為一大難題，小金縣一度被列入四川省國家級貧困縣名單，全國十大貧困縣之一。

但農產品無法外銷的狀況，在短視頻時代有了改觀。何瑜娟說：「銷路不好是因沒人知道，只要宣傳出去，一定賣得好。」借助抖音，何瑜娟徹底打開了一條脫貧新模式。

透過一場直播，何瑜娟為結斯溝廖家園村建卡貧困戶銷售跑山雞198隻、為馬爾康龍爾甲鄉干木鳥貧困村銷售老臘肉164斤、幫日爾鄉董馬山村賣出4000多枚雞蛋、銷售小金蘋果近3萬斤。今年5月，她還透過直播為馬爾康市丹波村銷售核桃463斤。

從2017年到現在，何瑜娟在抖音上已經分享了578個視頻，獲讚1762.4萬，粉絲超過176萬。

此外，透過抖音，何瑜娟更讓網友了解蟲草、犛牛的生長環境以及生長過程等。除了幫農戶銷售產品外，她還挨家挨戶收貨，將產品集中整合，統一銷售，既減輕了農戶自己銷售的負擔，還帶動了就業。

看到短視頻和直播帶貨的極大效應後，何瑜娟又有新的想法。目前，她除了幫助貧困戶銷售產品外，她還教會當地農民做自媒體，自己當產品代言人。

抖音直播
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

去年突破千億美元 中國連9年成俄第一大貿易夥伴

2019-09-14 11:52

1萬多瓶茅台來了 上海Costco中秋又搶爆

2019-09-14 10:46

上海遊樂場雲霄飛車故障 遊客掛在空中10分鐘

2019-09-14 09:57

中共政法委：港青勿封閉變「只說粵語本土小圈子」

2019-09-14 14:18

曾是內衣模特 她穿上軍裝後 獲封中國最美女兵

2019-09-14 13:56

網友騷擾正妹要求交往 疑靠網警拿個資

2019-09-14 13:54

阿里、網易搶著養豬？ 市價飆到74萬 陸官方全面告急...

2019-09-14 10:00

方便麵 中國人又愛了！

2019-09-14 00:09

買衣服 中國人不愛了？

2019-09-14 00:09

石家莊 古城擁華北雙寶

2019-09-13 23:39

旺角酒樓200人取消訂位 客憂交通突變提早吃飯過中秋

2019-09-13 22:33

拍下六四「坦克人」攝影記者柯爾去世 享壽64歲

2019-09-13 19:45

為救經濟陸研究開放汽車限購 貴陽率先取消限購

2019-09-13 19:13

選美獲多獎、當過內衣模特兒 她被封大陸最美女兵

2019-09-13 16:49

「人造肉」月餅大陸熱銷 你敢吃嗎？

2019-09-13 15:40

厲害了！中國剛剛升空的這顆衛星 可以一眼看遍北京城

2019-09-13 14:20

人民日報中秋賀卡藏玄機？「家」字裡有「HK」

2019-09-13 12:45

天安門事件經典照片攝影師柯爾去世

2019-09-13 12:29

陳敏爾率中共代表團訪星 李顯龍接見

2019-09-13 12:05

世界大學排行 清華略勝北京大學

2019-09-13 11:43

千年等一回 湄洲媽祖搭高鐵 實名「林默」買票

2019-09-13 11:38

美德要看錢多少？ 「兒歌」漲價百倍 網友哭喊：童年毀了

2019-09-13 11:00

禁帶飲食挨告 迪士尼補償50元

2019-09-13 01:29

皇城相府 東方第一雙城古堡

2019-09-13 01:29

陸發射衛星 探礦、防災更高效

2019-09-13 00:25

昆山兩岸中秋燈會登場

2019-09-13 00:13

邀請大家來訪 西藏書記：身體任何狀況都能檢查出來

2019-09-12 21:47

春秋航空開啟「微信機上付」 供旅客掌握航班狀態

2019-09-12 21:47

噴綠漆冒充復墾綠化 河南三門峽荒山被舉報

2019-09-12 17:17

峨眉山景區：喊客拉客3次以上 將處拘留5-10日

2019-09-12 16:11

上海Costco又現排隊人潮 11日5,000瓶茅台搶購一空

2019-09-12 16:05

中國男籃輸球還穿美國旗外套 球員趙睿挨轟「沒sense」

2019-09-12 14:37

紐約時報：中國豬肉短缺 正迅速成為全國性危機

2019-09-12 14:35

在地的才知道 上海最強月餅其實在這裡

2019-09-12 14:32

山東煙台／鋼琴博物館 收藏400多架珍貴古鋼琴

2019-09-12 14:18

山東煙台／煙台剪紙百年傳統 入選聯合國非物質文化遺產

2019-09-12 14:18

山東煙台／牟氏莊園 有三怪

2019-09-12 14:18

女謊稱2000萬嫁妝催婚 男被當凱子才知是騙局

2019-09-12 11:47

小女孩炸死自己！怪怪影音入侵 小心孩子模仿

2019-09-12 10:00
看更多

熱門文章

選美獲多獎、當過內衣模特兒 她被封大陸最美女兵

2019-09-13 16:49

「看著香港滑向深淵」 中共中央政法委批評李嘉誠縱容犯罪

2019-09-13 15:05

美艦闖西沙 共軍海空兵力齊發警告驅離

2019-09-13 22:33

拍下六四「坦克人」攝影記者柯爾去世 享壽64歲

2019-09-13 19:45

阿里、網易搶著養豬？ 市價飆到74萬 陸官方全面告急...

2019-09-14 10:00

面對反送中 林鄭月娥：除了3萬警力什麼都沒有

2019-09-13 17:00

遭中央政法委批評 李嘉誠：已習慣莫須有指摘

2019-09-13 16:40

陸再釋善意 宣布對新的美國農產品採購排除加徵關稅

2019-09-13 17:42

方便麵 中國人又愛了！

2019-09-14 00:09

美艦進入西沙群島 解放軍稱以海空兵力驅離

2019-09-14 09:17

半月103學生被捕 民調：青年暴力示威飆升

2019-09-13 15:59

1萬多瓶茅台來了 上海Costco中秋又搶爆

2019-09-14 10:46

旺角酒樓200人取消訂位 客憂交通突變提早吃飯過中秋

2019-09-13 22:33

陸批縱容犯罪 李嘉誠：遺憾言論被曲解

2019-09-13 23:42

香港人鏈、歌聲飄街 不一樣的中秋

2019-09-13 23:40

「人造肉」月餅大陸熱銷 你敢吃嗎？

2019-09-13 15:40

香港病根是住房問題？陸官媒同斥地產商囤地

2019-09-14 10:33

上海遊樂場雲霄飛車故障 遊客掛在空中10分鐘

2019-09-14 09:57

為救經濟陸研究開放汽車限購 貴陽率先取消限購

2019-09-13 19:13

買衣服 中國人不愛了？

2019-09-14 00:09

「藍到底」學者蔡金樹 疑遭陸羈押

2019-09-13 23:44

香港打囤房 要開徵空屋稅

2019-09-14 01:02

大陸對新的美國農產品採購 實施加徵關税排除

2019-09-13 18:48

共軍大校：解決台灣問題不計代價

2019-09-14 12:28

生吃蛇膽補身體 浙江男子補到腦組織不見

2019-09-13 15:54

黃之鋒抵美 直言要讓全世界關注香港

2019-09-14 09:30

中美經貿戰現轉機？陸官媒吹起一片暖風

2019-09-14 11:21

慘！香港清潔工缺乏防護 只能當催淚彈人體吸塵器

2019-09-14 12:21

有危險？海外學生取消赴港就學、就業

2019-09-13 15:55

集會高呼反修例 天降腐蝕液傷7人

2019-09-13 16:00

黃之鋒盼台灣挺香港 批國台辦白色恐怖

2019-09-14 10:17

去年突破千億美元 中國連9年成俄第一大貿易夥伴

2019-09-14 11:52

貴陽開第一槍 取消汽車限購

2019-09-14 01:02

黃之鋒籲川普將「人權條款」納入中美貿易協議

2019-09-14 12:42

港警推告密熱線 臉書：號碼已刪除

2019-09-13 22:08

石家莊 古城擁華北雙寶

2019-09-13 23:39

兩岸人物／大陸起亞舵手 要再創奇蹟

2019-09-14 01:02

參與反送中走避台灣 香港情侶盼能留下

2019-09-14 12:10

中共政法委：港青勿封閉變「只說粵語本土小圈子」

2019-09-14 14:18

港解決居住難 消除動盪病根

2019-09-13 23:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top