利用抖音賣農產 扶貧網紅阿娟 央視大讚：高原上最美的格桑花

2019-09-14 13:51 世界日報 中國新聞組╱北京14日電



在抖音上被稱做「嘉絨姐姐阿娟」的何瑜娟幫助藏區銷售農產品。圖／世界日報提供 分享 facebook

中國官媒央視近日報導了一位利用「抖音」帶動藏區脫貧的女孩何瑜娟。這個在抖音上被稱作「嘉絨姐姐阿娟」的姑娘，利用抖音短視頻幫助當地農產品外銷，一年內幫助500貧戶脫貧。央視讚她是「高原上的格桑花」。

財經網報導，「歡迎來到我的直播間，我在小金縣新橋鄉共和村。這些都是手工打造的石頭，它的材料是純天然的麻子石，大家有沒有需要的。」在貧困農戶的家裡，何瑜娟架起一部手機，開始了她的抖音扶貧。

利用抖音銷售藏區農產品，幫助農戶實現增收已經是何瑜娟日常生活的一部分。

2018年，在她的帶動下，一年銷售農產品300萬元，精準扶貧當地貧困戶、農戶500多戶。

四川省阿壩州小金縣，是中國嘉絨藏族聚居區之一。嘉絨藏區四姑娘山，景色優美，動植物資源豐富，藏族風情濃厚，何瑜娟拍的雪山風光，讓網友看見人間天堂般的純淨；但同時，這裡也是海拔3000多米的高原區，交通不便，農產品銷路逼仄，嘉絨藏區的產品外銷成為一大難題，小金縣一度被列入四川省國家級貧困縣名單，全國十大貧困縣之一。

但農產品無法外銷的狀況，在短視頻時代有了改觀。何瑜娟說：「銷路不好是因沒人知道，只要宣傳出去，一定賣得好。」借助抖音，何瑜娟徹底打開了一條脫貧新模式。

透過一場直播，何瑜娟為結斯溝廖家園村建卡貧困戶銷售跑山雞198隻、為馬爾康龍爾甲鄉干木鳥貧困村銷售老臘肉164斤、幫日爾鄉董馬山村賣出4000多枚雞蛋、銷售小金蘋果近3萬斤。今年5月，她還透過直播為馬爾康市丹波村銷售核桃463斤。

從2017年到現在，何瑜娟在抖音上已經分享了578個視頻，獲讚1762.4萬，粉絲超過176萬。

此外，透過抖音，何瑜娟更讓網友了解蟲草、犛牛的生長環境以及生長過程等。除了幫農戶銷售產品外，她還挨家挨戶收貨，將產品集中整合，統一銷售，既減輕了農戶自己銷售的負擔，還帶動了就業。

看到短視頻和直播帶貨的極大效應後，何瑜娟又有新的想法。目前，她除了幫助貧困戶銷售產品外，她還教會當地農民做自媒體，自己當產品代言人。