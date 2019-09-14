1萬多瓶茅台來了 上海Costco中秋又搶爆

2019-09-14 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



上海 Costco中秋有1萬多瓶的飛天茅台恢復上架，再現排隊搶購人潮。由於採取需先付款並拿到一張購酒卡，然後才能排隊領酒的機制，擁擠的情況大大減少，排隊現場秩序井然。取自揚子晚報 分享 facebook

Costco中秋又火了，這次是因為1萬多瓶的飛天茅台恢復上架，消費者調侃，「剛退會員卡，又得去辦了。」

大陸第一家Costco在8月27號開店，創下開店半天人潮就擠爆被迫關店的紀錄；因為開張首日，限量茅台就被搶光，傳出含一大批搶貨的黄牛黨因此排隊「退卡」。

然而據現場觀察，Costco要辦退卡或退貨服務都在會員服務中心，只有一個窗口，排隊的大多是想退貨，由於相較辦卡流程，Costco退辦更複雜，尤其是退貨，即使Costco執行無條件退貨政策，退回商品必須進行檢查、貼標籤、顧客填單、退回現金等多項流程。

不過，因為Costco上海店開業首日太火爆，消息傳到了茅台集團，隨後，茅台酒銷售公司負責人帶隊與Costco上海店進行了對接協商，僅用7天時間便作出決定，中秋假期向Costco超市追投5噸茅台酒。

揚子晚報報導，貴州茅台酒銷售公司人士對外表示，選擇Costco做精準投放，就是看中了他們成熟的會員模式。「這是減少黃牛干擾，讓更多消費者有可靠、便捷的管道買到茅台酒的一種嘗試。」

因此，Costco在中秋就有1萬多瓶的飛天茅台恢復上架，目前飛天茅台的市場零售價在人民幣2500元以上，但在Costco可以人民幣1499元的價格買到。為了購買茅台酒，顧客在Costco又排起了長隊。

由於採取需先付款並拿到一張購酒卡，然後才能排隊領酒的機制，擁擠的情況大大減少，排隊現場秩序井然。

不過，在Costco超市外，依然有黃牛以每瓶人民幣1900元的價格收購茅台酒。茅台酒銷售公司相關負責人仔細觀察後判斷，黃牛收了大概不超過300瓶，不到總量的10%。「絕大部分消費者購買茅台酒後，都是自己消費。」