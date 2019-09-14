方便麵 中國人又愛了！

2019-09-14 00:09 世界日報 中國新聞組／整理



圖／中新社 分享 facebook

隨著餓了麼和美團外賣「兩分天下」的格局穩定，外賣市場補貼原本逐漸消退。如今外出農民工再度活躍，方便麵重新獲得中國人的喜愛。

南方周末報報導，2019年7月，里斯諮詢發布最新報告顯示，2018年全球共消費了1036億份方便麵，中國占到了38.85%，賣出約402.5億份，排名全球第一。這是中國方便麵市場經歷多年黯淡後，首次重返400億份銷量大關。

世界方便麵協會的數據顯示，中國方便麵銷量從2013年開始下滑，三年間跌掉近80億份。里斯諮詢全球合夥人張雲分析，下滑原因與整體經濟環境與崛起的外賣市場有關。

據中國地質大學經濟管理學院的研究報告《方便麵市場消費量的影響因素分析》，中國外賣市場規模每增加1%，方便麵消費量減少0.0533%。顯然，種類豐富、方便且便宜的外賣，成為方便麵的最大競品。

不過，進入2018年後，外賣市場正逐漸消退。業者表示，主要原因是外賣的抽佣比例提高，配送費也漲了，造成訂單數量增長放緩。張雲認為，方便麵正因此在贏回消費者的青睞，尤其是高端方便麵。

例如，以日清、農心為代表的境外方便麵卻開始大肆進軍中國市場。英敏特諮詢公司的報告顯示，2015至2016年間，南韓進口方便麵銷量同比增長134%。高端化、特色化成為消費者的新需求，中國方便麵企業也紛紛開始轉型升級。

2016年，康師傅陸續推出「黑白胡椒」、「金湯」、「匠湯」等多款新品，定價均在人民幣5元以上，主打健康特色，瞄準的是對生活品質有要求的白領人群。統一方便麵人民幣5元以上的方便麵占比，也從2016年的21%漲至2017年的26%。

升級策略很快奏效。報導指出，2018年年報顯示，康師傅淨利潤人民幣24.63億元，同比增長35.42%。其中，高價麵銷售額同比增長10.6%，成為業績功臣。創新升級的還有營銷方式。近年，各大方便麵加大了線上營銷與宣傳，根據第一財經商業數據中心發布的《2017線上方便麵相關消費系列研究》顯示，中國方便麵線上銷量在2017年增速高達311%。

方便麵銷量回升，也與外來務工人員流動再度頻繁相關。興業證券經濟與金融研究院整理2012至2018年的數據發現，外出農民工人數減少，加之高鐵提速和高鐵餐飲的普及，列車上的方便麵需求隨之減少。如今外出農民工人群再度壯大，方便麵市場正呈現兩極分化的趨勢，高端市場更講究，大眾市場更實惠。