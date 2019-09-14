買衣服 中國人不愛了？

2019-09-14 00:09 世界日報 中國新聞組／整理



中國服裝銷量一年減少178億件消費者不愛買衣服了？ 新華社 分享 facebook

服裝市場由「大而全」變成「小而精」，方便麵重新獲得消費者的喜愛。中國人的衣與食，正因新的消費理念興起，悄悄地改變。

服裝是最基礎的消費之一，但數據顯示，中國服裝和布的銷量近年來均有明顯下降，全國重點大型零售企業服裝零售量也遭遇下滑趨勢。中國人真的不像從前那樣愛買衣服了嗎？

變買為租 選擇多樣化

人民日報海外網報導，自去年秋冬季起，北京白領小王找到了買衣服的替代方法：租衣服。「變買為租，花費更少，體驗更多，還省去了自己打理衣服的麻煩。」小王說，在商場裡買一件稱心的衣服動輒幾百上千，租衣服務品類繁多，價格也不貴，特別是有些特殊場合才會穿到的衣服，租比買更合適。

從市場上陸續興起的一些租衣App、小程序到各類二手服裝的線下門店、線上交易平台和專營商，人們在服裝交易上探索著更多可能性，買新衣不再是唯一的選擇。對照國家統計局數據顯示，2018年服裝銷售量是540.6億件，相較2017年的719.1億件下降了24.8%。顯示服裝行業正面臨的新趨勢與變化。

人們買衣服的確更少了。報導引述中國商業聯合會和中華全國商業信息中心發布的中國市場商品銷售統計結果也顯示，2018年，全國重點大型零售企業服裝零售量累計下降4.2%。主要品類中，除運動服零售量實現同比正增長外，其他品類服裝零售量均不及上年同期。

在整體消費支出中，人們用於服裝消費的比率也更低了。國家統計局數據顯示，2018年，生活用品及服務、交通通信、教育文化娛樂、醫療保健類支出增速明顯高於衣著消費支出。

生產模式 轉型小而精

儘管服裝銷售量減少，但衣著消費支出與服裝行業零售額，整體上卻仍在增長中。數據顯示，2018年，限額以上服裝類商品零售額實現人民幣9870.4億元，累計增長8.5%，延續了2017年以來的增速加快趨勢。2018年全國重點大型零售企業服裝類商品零售額同比增長0.99%。這意味著服裝價格發生了變化。

中華全國商業信息中心統計顯示，2018年，服裝消費價格累計上漲1.4%，漲幅略有加快。就全國重點大型零售企業來說，價格上漲更是服裝銷量下滑的主要原因。其中，男裝銷售單價上漲4.6%，女裝銷售單價上漲7.1%，童裝銷售單價上漲10.5%。

一方面，企業綜合成本居高不下。中國服裝協會指出，由於用工、融資、稅收、原材料、能源等成本費用持續增長，進一步擠壓了服裝企業的利潤空間。另一方面，業內人士指出，時尚、快銷、個性等服飾消費觀念的流行，使以往常出動輒幾十萬件「爆款」服裝的「大而全」生產模式，轉型為「小而精」，單件服裝的銷售價格也就提高了。

時尚變革 品牌小而美

在差異化、風格化的時尚變革下，加速了行業細分。中國服裝協會指出，90後、00後等消費群體個性化、細分化、差異化的生活形態，導致品牌訴求無法統一，眾多服裝品牌會推出年輕化、風格化的副線品牌，更多小而美的小眾品牌受到青睞，年輕化、高端化逐漸成為服裝行業轉型升級的主流趨勢。

從針對人群來看，男裝、女裝、童裝正呈現不同的競爭格局。

男裝定製化。中國服裝協會稱，隨著消費者時尚品位和個性化需求不斷提升，男裝消費更加品牌化、國際化、戶外化和休閒化，精準的營銷方式和定製化的產品成為男裝品牌競爭的重點。

女裝自主品牌化。中華全國商業信息中心稱，中高端女裝品牌在設計、推廣和營銷方面具有優勢。業內預計，2019年，女裝企業轉型升級將從品牌內涵、研發設計、供應鏈管理等方面加強精細化、差異化的自主品牌建設。

童裝市場快速拓展。不少券商看好受二孩政策利好及新生代父母育兒理念影響而不斷提升的中國童裝市場，加上越來越多的境內外成人裝、運動品牌持續加大童裝業務，中國童裝市場競爭將更激烈。

從品類來看，運動休閒服飾潛力十足。數據顯示，近年，中國行業運動休閒服飾市場的複合年增長率保持在30%左右。產品時尚度、高性價比需求將持續提高。