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旺角酒樓200人取消訂位 客憂交通突變提早吃飯過中秋

2019-09-13 22:33香港01 記者梁煥敏／報導

旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，開業40年來，今年是「相當風浪」的一年。（梁煥...
旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，開業40年來，今年是「相當風浪」的一年。（梁煥敏攝）
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今日（13日）為一年一度中秋節，傳統上不少家庭會聚首一堂吃頓豐盛晚飯做節，惟今年中發生的反修例運動至今未平息，影響市民外出消費心情，連帶晚飯市道亦受影響。

《香港01》記者今日到銅鑼灣及旺角一帶酒樓視察，其中旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，開業40年來，相對近年的時代起跌來説，今年是「相當風浪」的一年，酒樓位於大廈3樓至5樓，只有兩層樓滿座，「今年淨係中秋節都取消咗200枱訂枱，5樓整層完全唔需要開，原本仲要擔心3樓會唔會開唔到。」

此外，銅鑼灣皇室堡的一所連鎖酒樓當中，其經理向記者説，「今年剩係得正日有人嚟食飯，以往假期前後一個禮拜都會好旺場，但上個星期六、日仲慘過平日，當然驚啦。」

「間房客」幾乎絕跡　多數坐大廳

位於旺角的倫敦大酒樓是傳統老牌大酒樓之一，副總經理蘇萬誠表示，開業40年來，相對近年的時代起跌來説，今年是「相當風浪」的一年。「今年有幾個大事原因嘅，先係豬肉食材來價貴，近年港人少到酒樓食飯，加上近日的社會問題，交通工具時開時不開，好多老人家出唔到嚟所致，唔係可以只怪一件事。」

酒樓位於旺角彌敦道一大廈的3樓至5樓，蘇表示，以往中秋節前後一兩星期，三樓層不時爆滿，今年只有「正日」較好，大部分為簡單一家人晚飯，「間房客」幾乎絕跡，「要間房就通常有最低消費，因為有專門職員服侍，今年大多數都只係坐大廳，仲要好多都係噚日或者今朝先夠膽訂枱，差得遠好多。」

他估計今年中秋節較以往少最少四成生意，「淨係中秋節，本來有好多劇團或老人團體會搞大型聚會，今年淨係中秋節都取消咗200枱訂枱，5樓整層完全唔需要開，原本仲要擔心3樓會唔會開唔到。」以平均枱價3,000元來説，已損超過60萬元收入，「所有今年接電話都有擔心，怕係取消訂單。」他指經歷多個寒暑，今年孫為生意上比較嚴峻的一年，主要為熟客「留守」維持。

黃金時間只八成滿　排隊人龍不復見

蘇續説，以往中秋節訂枱可以做「兩輪」生意，包括大約晚上7時前第一輪，及8時半的第二輪，今年則難以維持，記者於晚上7時15分到達，現場約有八成客人進餐，「以往呢個時間，出邊要排隊等，但係今年都唔使啦，有啲老人家仲要驚無車返屋企，有十幾枱客提早至下午5時入席。」

他說，這情況是多年來十分罕見，大多數是擔心晚上的交通情況有變，但樂觀的他認為，現時情況視為「守業」，只要維持更高品質，相信熟客仍然會來支持，不能過分擔心，並強調暫不會就此勸喻職員放假或減薪，「我都希望半年後會好返，所以依家都要守住。」

另外，於晚上6時半，時間尚早，加上今日為工作日，皇室堡內的酒樓，雖然仍未「爆滿」，但客人已陸續到場，絡繹不絕，知客部的職員、經理等已忙於招呼客人到店內。其中連鎖酒樓稻香迎喜，門口不時有客人到場等待職員「帶位」，但有經理及職員不約而同表示，今年的市道交以往多年差得多。其實其經理指，中秋節為傳統節日，一向以來，不少家庭會選擇於假期前的一、兩個禮拜前來進餐，可是，由於銅鑼灣經常有示威遊行發生，年長一輩擔心有所危險，也未有到來，「做咗咁多年，今年只係得中秋節正日可以爆場，上個禮拜六、日，仲差過平日，之後嘅禮拜六、日，都係唔夠客，睇到都覺得擔心。」她初步估計，今年客量少最少三成，以往中秋節有「兩轉客」，今年第二輪時段的客況一般。

可能不少港人對前景感到迷惘，經理續說，今年不少顧客選擇較便宜的套餐「勒緊荷包」，「好似上年都會食啲四、五千蚊嘅套餐，今年通常都揀啲二、三千蚊嘅，似乎都好擔心。」另有職員表示，公司有見及此，將不少套餐的定價大減，今年只需3千多元，已經可以享用龍蝦套餐，慨嘆，「個個都唔敢出銅鑼灣，成個社會都唔好啦，再係咁我都要驚無得撈呀！」

另外，同樣於皇室堡的彩福皇宴，其職員同樣跟記者表示，今年的訂枱較去年差得多，更説，「二輪翻枱情況更差，唔洗諗，呢排（生意）都唔好呀！」而晚上6時許仍有不少食客陸續入座，但相信未能維持以往中秋節正日生意。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

中秋節皇室房客倫敦
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