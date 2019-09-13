為救經濟陸研究開放汽車限購 貴陽率先取消限購

2019-09-13 19:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



大陸經濟下滑，大陸國務院辦公廳最近印發「關於加快發展流通促進商業消費的意見」，當中一項是促進汽車消費、提振消費信心。貴陽前天宣布取消限購措施，是大陸九個省市中第一個完全響應國辦的城市。

大陸國家統計局資料顯示，2019年1月份至7月份，社會消費品零售總額同比增長8.3%，出現近年最低的增長幅度，增速比1月份至6月份回落零點一個百分點，讓各界擔憂。「意見」此時推出意在穩定消費預期。

當中備受關注的是「意見」第10條的「釋放汽車消費潛力」，要求實行汽車限購的地區要結合實際情況，推動逐步放寬或取消限購的具體措施。

早在今年4月，大陸發改委即已發布「推動汽車、家電、消費電子產品更新消費促進迴圈經濟發展實施方案徵求意見稿」，當中就已要求限購地方的車牌增量指標數量須增加，同時明確嚴禁各地推出新的汽車限購規定。

大陸汽車行業在去年出現28年以來的首度負增長，2019年以來，下滑仍在持續，廢除汽車限購可能是當前恢復消費者的信心的一項措施。

目前大陸共有北京、上海、天津、廣州、深圳、杭州、石家莊、貴陽8座城市和海南省實施限購，9月12日貴陽率先宣布廢止購車的相關限制條文，正式從限購汽車省市中除名。其他像廣州、深圳、海南省也都有若干回應，將增加汽車車牌的投放量。

但塞車最嚴重的北京、上海尚無明確鬆綁限購的消息傳出，主要仍是交通與環保的兩難考量。